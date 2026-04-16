전 배구선수 김요한이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'신랑수업2'에서 미모의 여성과 소개팅에 나선 김요한 / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 김요한이 미모의 여성과 소개팅에 나선다.16일 방송되는 채널A '신랑수업2 5회에서는 "누구보다 빠르게 결혼하겠다"며 결혼에 진심인 면모를 보여준 전 배구선수 김요한이 일사천리 행보로 소개팅에 나서는 현장이 공개된다.이날 김요한은 소개팅 상대가 등장하자 설레는 미소를 짓는다. 그는 상대 여성에게 "제가 원래 고양이상 여성분을 좋아하는데, 인형이 걸어오는 줄 알았다"라며 기분 좋은 인사를 건넨다. 이후 음료를 주문한 김요한은 긴장한 나머지 음료에 꽂힌 빨대를 제대로 입에 대지 못해 웃음을 안긴다.유쾌한 분위기 속에서 김요한은 첫 만남부터 상대와 손 크기를 재며 과감한 손바닥 플러팅에 나서는가 하면 "꿈꾸는 결혼 생활이 있는지?"라는 질문과 함께 서로의 자녀 계획을 공유하는 등 빠르게 진도를 나가기 시작한다. 이에 스튜디오 출연진들은 "어떤 소개팅보다도 둘이 잘 맞는 것 같다"라며 감탄한다. 더욱이 대화가 무르익자 김요한은 "혹시 종교가 어떻게 되세요?"라며 결정적인 질문을 던진다. 소개팅에 진심인 김요한의 모습에 상대가 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.'신랑수업2' 5회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr