'신랑수업2' 김요한이 미모의 여성과 소개팅에 나선다.
16일 방송되는 채널A '신랑수업2 5회에서는 "누구보다 빠르게 결혼하겠다"며 결혼에 진심인 면모를 보여준 전 배구선수 김요한이 일사천리 행보로 소개팅에 나서는 현장이 공개된다.
이날 김요한은 소개팅 상대가 등장하자 설레는 미소를 짓는다. 그는 상대 여성에게 "제가 원래 고양이상 여성분을 좋아하는데, 인형이 걸어오는 줄 알았다"라며 기분 좋은 인사를 건넨다. 이후 음료를 주문한 김요한은 긴장한 나머지 음료에 꽂힌 빨대를 제대로 입에 대지 못해 웃음을 안긴다.
유쾌한 분위기 속에서 김요한은 첫 만남부터 상대와 손 크기를 재며 과감한 손바닥 플러팅에 나서는가 하면 "꿈꾸는 결혼 생활이 있는지?"라는 질문과 함께 서로의 자녀 계획을 공유하는 등 빠르게 진도를 나가기 시작한다. 이에 스튜디오 출연진들은 "어떤 소개팅보다도 둘이 잘 맞는 것 같다"라며 감탄한다. 더욱이 대화가 무르익자 김요한은 "혹시 종교가 어떻게 되세요?"라며 결정적인 질문을 던진다. 소개팅에 진심인 김요한의 모습에 상대가 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.
'신랑수업2' 5회는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
16일 방송되는 채널A '신랑수업2 5회에서는 "누구보다 빠르게 결혼하겠다"며 결혼에 진심인 면모를 보여준 전 배구선수 김요한이 일사천리 행보로 소개팅에 나서는 현장이 공개된다.
이날 김요한은 소개팅 상대가 등장하자 설레는 미소를 짓는다. 그는 상대 여성에게 "제가 원래 고양이상 여성분을 좋아하는데, 인형이 걸어오는 줄 알았다"라며 기분 좋은 인사를 건넨다. 이후 음료를 주문한 김요한은 긴장한 나머지 음료에 꽂힌 빨대를 제대로 입에 대지 못해 웃음을 안긴다.
유쾌한 분위기 속에서 김요한은 첫 만남부터 상대와 손 크기를 재며 과감한 손바닥 플러팅에 나서는가 하면 "꿈꾸는 결혼 생활이 있는지?"라는 질문과 함께 서로의 자녀 계획을 공유하는 등 빠르게 진도를 나가기 시작한다. 이에 스튜디오 출연진들은 "어떤 소개팅보다도 둘이 잘 맞는 것 같다"라며 감탄한다. 더욱이 대화가 무르익자 김요한은 "혹시 종교가 어떻게 되세요?"라며 결정적인 질문을 던진다. 소개팅에 진심인 김요한의 모습에 상대가 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.
'신랑수업2' 5회는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT