투모로우바이투게더 퍼포먼스 필름 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)' 퍼포먼스 필름이 15일 오후 8시 GQ코리아 유튜브 채널에서 공개됐다.앞서 선보인 타이틀곡의 뮤직비디오가 영화 같은 서사와 연출로 화제를 모았다면 이번 영상은 군무에 집중해 또 다른 매력을 보여준다. 멤버들은 세련된 블랙 의상을 입고 등장해 시작부터 몰입도를 높인다. 이어 귀를 사로잡는 음악과 함께 퍼포먼스가 펼쳐지고 이들의 움직임을 따라가는 유려한 카메라 워킹이 흥미를 더한다. 특히 손과 팔의 관절을 이용한 텃팅 동작은 보는 이들에게 쾌감을 준다. 멤버들은 완급 조절과 표정 연기로 곡의 감정을 설득력 있게 전달한다. 화려한 세트나 특수 효과 없이 오로지 멤버들의 춤과 비주얼로 영상을 가득 채운다. 퍼포먼스 필름은 건물을 빠져나가는 다섯 멤버의 그림자로 마무리돼 여운을 남긴다.타이틀곡 뮤직비디오는 공개 약 이틀 만인 15일 오후 6시 36분 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했다. 영상은 연인이 떠날까 두려운 남자의 심리를 밀도 있게 담았다. 다섯 멤버가 한 인물을 나눠 표현하는 연출, 배우 전종서와의 연기 호흡이 화제를 모았다.서사 위주의 뮤직비디오라는 점에서 많은 이들의 관심을 샀다.음원 성적도 두드러진다. '하루에 하루만 더(Stick With You)'는 4월 13~14일 자 멜론 일간 차트 '톱 100'에 안착했고 벅스에서는 이틀 연속 1위를 기록했다. 일본에서도 뜨거운 호응을 얻었다. 타이틀곡은 라인뮤직 일간 송 차트에서 2일 연속(4월 14~15일 자) 정상을 차지했다. 또 음반은 현지 발매 직후인 14일 자 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 정상으로 직행했다.한편 투모로우바이투게더는 16일 Mnet '엠카운트다운', 17일 KBS2 '뮤직뱅크', 18일 MBC '쇼! 음악중심', 19일 SBS '인기가요'에서 타이틀곡 무대를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr