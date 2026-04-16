배우 임수정이 열일 행보를 보이고 있다. / 사진제공: 바른손이앤에이, 롯데엔터테인먼트, 월트디즈니컴퍼니 코리아, tvN

배우 임수정이 열일 행보를 보이고 있다. / 사진제공: 바른손이앤에이, 롯데엔터테인먼트, 월트디즈니컴퍼니 코리아, tvN

배우 임수정이 열일 행보를 보이고 있다.임수정은 최근 닐슨코리아 전국 가구 기준 2%대 시청률을 기록한 tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')에서 건물주 기수종(하정우 분)의 아내 김선 역을 맡아 평범한 주부에서 반전의 면모를 드러내며 극의 흐름을 주도하고 있다. 특히 일촉즉발 위기의 순간에도 침착함을 잃지 않고 기수종과 공조를 이루는 핵심 축으로 활약, 극의 긴장감을 끌어올리며 시청자들의 몰입을 이끌고 있다.임수정은 스릴러와 블랙코미디가 어우러진 독특한 장르적 매력 역시 밀도 있게 구현하며 또 한 번 새로운 변신을 선보였다. 캐릭터의 결을 치밀하게 짚어내는 내공 깊은 연기로 인물의 입체감을 극대화하며, 임수정만의 독보적인 존재감을 각인시키고 있다. 장르와 캐릭터를 가리지 않는 임수정의 다채로운 행보 속 색다른 변신이 돋보이는 최근 필모그래피들을 짚어봤다.임수정은 각기 다른 반전 매력으로 스크린을 사로잡으며 관객들에게 신선한 인상을 남겼다. 먼저 영화 '거미집'에서는 1970년대 베테랑 여배우 이민자 역으로 분해 순종적인 아내에서 점차 주체적인 인물로 변모하는 과정을 실감 나게 그려냈다. 영화 촬영에 깊이 몰입한 베테랑의 노련미를 탄탄한 연기 내공으로 풀어내며 캐릭터 간 앙상블의 중심축으로 활약했고, 70년대 분위기를 완벽히 재현한 연기 톤과 외양으로 극의 완성도를 한층 끌어올렸다.영화 '싱글 인 서울'에서는 출판사 편집장 현진 역을 맡아 특유의 러블리한 매력을 자연스럽게 풀어내며 '거미집'과는 또 다른 상반된 모습을 선보였다. 프로페셔널한 업무 능력과는 달리 털털하고 허당기 가득한 면모를 지닌 현진의 순수함을 입체적으로 그려내며, 평범한 싱글 라이프를 현실감 있게 담아냈다. 일상에 스며든 임수정의 유연한 연기는 관객들의 공감을 자아내며 설렘과 즐거움을 동시에 전했다.디즈니+의 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들'에서는 낯설고도 새로운 파격 변신으로 시선을 사로잡았다. 야망을 지닌 캐릭터 양정숙으로 변신한 임수정은 돈을 향한 욕망과 종잡을 수 없는 인물의 내면을 그려내며 극에 긴장감을 불어넣었다. 고상한 말투와 압도적인 아우라로 사모님 캐릭터를 완성하는 한편, 돈과 권력에 취한 인물의 과감한 행보를 임팩트 있게 풀어내며 악역 연기에서도 남다른 존재감을 증명했다. 전작의 이미지와는 확연히 다른 얼굴을 선보인 임수정의 연기 변신은 시청자들에게 강렬한 여운을 남겼다.임수정은 '건물주'를 통해 장르물에서 또 하나의 새로운 챕터를 써 내려가고 있다. 극 초반 남편을 내조하는 평범한 아내의 모습에서 출발해 가정을 지키기 위해 사건의 중심에 뛰어들며 악행도 서슴지 않는 반전 면모로 극의 서사를 견인했다. 고요하지만 강한 카리스마로 상황을 통제하는 김선의 모습은 극의 균형을 단단히 잡으며 텐션을 이끄는 중추적인 축으로 작용하고 있다. 여기에 임수정의 정교한 감정 연기까지 더해져 회를 거듭할수록 더욱 선명한 존재감을 발휘하며 휘몰아치는 전개에 힘을 싣고 있다.이처럼 임수정은 다수의 대표작에 안주하지 않고 끊임없는 도전을 이어가며 매 작품 새로운 얼굴로 장르적 확장을 이뤄내고 있다. 인생 캐릭터를 연이어 경신하며 배우로서의 전환점을 만들어내고 있는 임수정이 '건물주' 김선의 서사를 어떻게 매듭지을지 기대가 모아진다.한편, 임수정이 출연 중인 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 매주 토, 일 밤 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr