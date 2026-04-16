그룹 에이핑크(Apink)가 데뷔 15주년 기념 팬송을 발매한다.
에이핑크(박초롱, 윤보미, 정은지, 김남주, 오하영)는 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '15th Season(피프틴스 시즌)'을 공개한다.
'15th Season'은 데뷔 15주년을 맞은 에이핑크가 긴 시간 함께해 준 팬들에게 고마움을 전하는 노래다. 흔들림 없이 사계절을 함께 지나온 판다(에이핑크 팬덤명)와 에이핑크의 이야기를 가사로 표현해 앞으로도 오래, 영원히 함께하고 싶다는 바람을 담았다.
에이핑크는 지난 1월 데뷔 15주년을 기념하는 미니앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)'를 발매했다. 해당 앨범은 발매와 19개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트, 13개 지역 애플뮤직 차트에 진입했다.
또한 에이핑크는 타이틀곡 'Love Me More(러브 미 모어)'로 국내 음원 차트와 음악 방송에서 1위를 차지할 뿐만 아니라, 5개 지역 아이튠즈 톱 송 차트, 중국 최대 규모의 음악 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직의 K팝 위클리 차트, 싱가포르 미디어 그룹인 미디어코프에서 운영 중인 라디오 채널 'YES 933(예스 933)'에서 발표한 K팝 차트 '최강한풍방(最强韩风榜)' 등 다양한 글로벌 차트에서 두각을 나타냈다.
이어 에이핑크는 지난 2월 서울 중구 장충체육관에서 개최된 여덟 번째 단독 콘서트 'The Origin : APINK (더 오리진 : 에이핑크)'를 마쳤다. 그룹의 모든 시간과 역사를 담아낸 해당 콘서트는 전 회차 전석 매진됐다. 에이핑크는 서울 콘서트를 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 가오슝 등 아시아 투어를 이어가며 현지 팬들과 소통 중이며 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마닐라 공연도 예정돼 있다. 특히 서울 콘서트에서부터 엔딩 VCR을 통해 '15th Season'의 "멈출 수 없어 너와 나" 가사 구간을 짧게 공개했다.
데뷔 15주년을 맞아 활발한 음악 활동을 펼치고 있는 에이핑크는 팬송 '15th Season'을 정식으로 발매하며 팬들과 함께 하는 15번째 계절을 더욱 활짝 꽃피울 예정이다. 팬들을 향한 사랑이 담긴 에이핑크의 새 디지털 싱글 '15th Season'은 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
에이핑크(박초롱, 윤보미, 정은지, 김남주, 오하영)는 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '15th Season(피프틴스 시즌)'을 공개한다.
'15th Season'은 데뷔 15주년을 맞은 에이핑크가 긴 시간 함께해 준 팬들에게 고마움을 전하는 노래다. 흔들림 없이 사계절을 함께 지나온 판다(에이핑크 팬덤명)와 에이핑크의 이야기를 가사로 표현해 앞으로도 오래, 영원히 함께하고 싶다는 바람을 담았다.
에이핑크는 지난 1월 데뷔 15주년을 기념하는 미니앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)'를 발매했다. 해당 앨범은 발매와 19개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트, 13개 지역 애플뮤직 차트에 진입했다.
또한 에이핑크는 타이틀곡 'Love Me More(러브 미 모어)'로 국내 음원 차트와 음악 방송에서 1위를 차지할 뿐만 아니라, 5개 지역 아이튠즈 톱 송 차트, 중국 최대 규모의 음악 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직의 K팝 위클리 차트, 싱가포르 미디어 그룹인 미디어코프에서 운영 중인 라디오 채널 'YES 933(예스 933)'에서 발표한 K팝 차트 '최강한풍방(最强韩风榜)' 등 다양한 글로벌 차트에서 두각을 나타냈다.
이어 에이핑크는 지난 2월 서울 중구 장충체육관에서 개최된 여덟 번째 단독 콘서트 'The Origin : APINK (더 오리진 : 에이핑크)'를 마쳤다. 그룹의 모든 시간과 역사를 담아낸 해당 콘서트는 전 회차 전석 매진됐다. 에이핑크는 서울 콘서트를 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 가오슝 등 아시아 투어를 이어가며 현지 팬들과 소통 중이며 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마닐라 공연도 예정돼 있다. 특히 서울 콘서트에서부터 엔딩 VCR을 통해 '15th Season'의 "멈출 수 없어 너와 나" 가사 구간을 짧게 공개했다.
데뷔 15주년을 맞아 활발한 음악 활동을 펼치고 있는 에이핑크는 팬송 '15th Season'을 정식으로 발매하며 팬들과 함께 하는 15번째 계절을 더욱 활짝 꽃피울 예정이다. 팬들을 향한 사랑이 담긴 에이핑크의 새 디지털 싱글 '15th Season'은 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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