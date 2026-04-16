에이핑크 앨범 커버 / 사진 제공 = 위드어스엔터테인먼트

그룹 에이핑크(Apink)가 데뷔 15주년 기념 팬송을 발매한다.에이핑크(박초롱, 윤보미, 정은지, 김남주, 오하영)는 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '15th Season(피프틴스 시즌)'을 공개한다.'15th Season'은 데뷔 15주년을 맞은 에이핑크가 긴 시간 함께해 준 팬들에게 고마움을 전하는 노래다. 흔들림 없이 사계절을 함께 지나온 판다(에이핑크 팬덤명)와 에이핑크의 이야기를 가사로 표현해 앞으로도 오래, 영원히 함께하고 싶다는 바람을 담았다.에이핑크는 지난 1월 데뷔 15주년을 기념하는 미니앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)'를 발매했다. 해당 앨범은 발매와 19개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트, 13개 지역 애플뮤직 차트에 진입했다.또한 에이핑크는 타이틀곡 'Love Me More(러브 미 모어)'로 국내 음원 차트와 음악 방송에서 1위를 차지할 뿐만 아니라, 5개 지역 아이튠즈 톱 송 차트, 중국 최대 규모의 음악 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직의 K팝 위클리 차트, 싱가포르 미디어 그룹인 미디어코프에서 운영 중인 라디오 채널 'YES 933(예스 933)'에서 발표한 K팝 차트 '최강한풍방(最强韩风榜)' 등 다양한 글로벌 차트에서 두각을 나타냈다.이어 에이핑크는 지난 2월 서울 중구 장충체육관에서 개최된 여덟 번째 단독 콘서트 'The Origin : APINK (더 오리진 : 에이핑크)'를 마쳤다. 그룹의 모든 시간과 역사를 담아낸 해당 콘서트는 전 회차 전석 매진됐다. 에이핑크는 서울 콘서트를 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 가오슝 등 아시아 투어를 이어가며 현지 팬들과 소통 중이며 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마닐라 공연도 예정돼 있다. 특히 서울 콘서트에서부터 엔딩 VCR을 통해 '15th Season'의 "멈출 수 없어 너와 나" 가사 구간을 짧게 공개했다.데뷔 15주년을 맞아 활발한 음악 활동을 펼치고 있는 에이핑크는 팬송 '15th Season'을 정식으로 발매하며 팬들과 함께 하는 15번째 계절을 더욱 활짝 꽃피울 예정이다. 팬들을 향한 사랑이 담긴 에이핑크의 새 디지털 싱글 '15th Season'은 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr