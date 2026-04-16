가수 소유가 세 번째 EP 발매를 앞두고 선공개 싱글을 발표하며 컴백 준비에 나선다. 가수 소유/사진제공=마운드미디어 매직스트로베리사운드

가수 소유가 세 번째 EP 발매를 앞두고 선공개 싱글을 발표하며 컴백 준비에 나선다.소유는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 EP 'Off Hours(오프 아워스)'의 수록곡 'See through(씨스루)'를 먼저 공개한다.'See through'는 이끌림이라는 감정을 계산적인 방식 대신 본능적인 시선으로 풀어낸 팝 R&B 장르의 곡이다. 강한 추진력이 느껴지는 비트 위에 소유의 자신감과 미묘한 긴장감을 담아낸 보컬이 조화를 이루는 것이 특징이다.이번 신곡은 사랑의 감정을 '본능'이라는 관점으로 해석했다. 이를 통해 아티스트 소유가 지닌 솔직하고 주체적인 태도를 음악적 에너지로 표현하며 곡이 가진 메시지를 전달할 예정이다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 기존의 이미지에서 벗어난 새로운 비주얼을 담아냈다. 소속사 매직스트로베리사운드는 지난 15일 공식 SNS 채널을 통해 낯선 공간을 배경으로 한 티저 영상을 공개하며 감각적인 영상미를 선보인 바 있다.2010년 그룹 씨스타로 데뷔한 소유는 솔로 활동을 통해 보컬리스트로서 입지를 다져왔다. '착해 빠졌어 (Stupid in love)', '썸 (Feat. 릴보이 of 긱스)', '비가와 (Rain)' 등 다수의 협업곡을 히트시켰으며, 드라마 '구르미 그린 달빛'과 '도깨비' 등 인기 작품의 OST에도 참여했다. 2025년 매직스트로베리사운드에 합류한 이후에는 특유의 허스키한 음색을 바탕으로 본인만의 음악 활동을 이어오고 있다.소유의 세 번째 EP 'Off Hours'는 오는 29일 오후 6시에 정식 발매된다. 이에 앞서 소유는 이날 오후 6시 선공개 싱글 'See through'를 먼저 선보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr