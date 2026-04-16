'언니네 산지직송 in 칼라페'가 역대급 생존기로 베일을 벗는다.
오늘(16일, 목) 저녁 8시 40분 첫 방송되는 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페' 1회에서는 천혜의 자연을 간직한 필리핀의 숨은 보석 보홀로 떠나는 사 남매의 좌충우돌 여정이 그려질 예정이다. 더 매운 맛으로 돌아온 직송 라이프와 함께 한층 왁자지껄해진 사 남매의 찐 가족 케미가 방송 전부터 기대를 모은다.
이날 방송은 염 대장 염정아를 중심으로 박준면, 덱스 그리고 새로운 막내 김혜윤의 첫 만남으로 포문을 연다. 박준면은 야식을 끊고 무려 10kg를 감량한 근황을 공개하며 놀라움을 전할 예정. 만년 막내였던 덱스는 새로운 막내 김혜윤의 합류에 서열 정리부터 하는 장면으로 웃음을 선사한다. 사 남매는 "그동안 고생한 출연진을 위해 휴가를 준비했다"는 제작진의 말에 한껏 설렘을 내비치지만 이도 잠시, 역대급 반전이 펼쳐진다. '노동'으로 가득 채워진 충격적인 휴가 일정표가 공개된 것. "이게 무슨 휴가냐"는 사 남매의 집단 반발과 함께, 직접 일정을 바꿀 수 있는 기상천외한 미션이 이어지며 웃음 폭탄을 선사할 예정이다.
대망의 휴가지(?)는 필리핀 보홀. 네 사람은 날것의 자연에 감탄도 잠시, 심상치 않은 분위기가 감도는 맹그로브 습지에 도착하며 당황함을 감추지 못한다. 현지인도 잡기 힘들다는 보홀의 명물을 사냥하는 첫 번째 노동이 시작된 것. 사 남매는 시작부터 몸도 가누지 못한 채 곡소리를 쏟아낸다. 역대급으로 열악한 노동 환경에 출연진은 물론 제작진까지 거동이 어려울 정도의 생고생을 겪었다는 후문이다.
점점 깊어지는 뻘 속에서 사투가 이어지는 가운데 "수확이 아닌 생존", "이게 어떻게 휴가야", "어머니"라는 절규가 현장을 가득 메운다. 특히 사냥에 성공해야만 휴가 일정을 바꿀 수 있는 상황 속에서 사 남매의 뜨거운 고군분투가 이어질 예정이다. 과연 이들을 혼비백산하게 만든 노동의 정체는 무엇일지, 노동 지옥을 휴가로 바꿀 수 있을지 첫 방송에 기대감이 모인다.
염정아, 박준면, 덱스, 김혜윤이 함께하는 역대급 생존기는 오늘(16일, 목) 저녁 8시 40분 첫 방송 된 '언니네 산지직송 in 칼라페'에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오늘(16일, 목) 저녁 8시 40분 첫 방송되는 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페' 1회에서는 천혜의 자연을 간직한 필리핀의 숨은 보석 보홀로 떠나는 사 남매의 좌충우돌 여정이 그려질 예정이다. 더 매운 맛으로 돌아온 직송 라이프와 함께 한층 왁자지껄해진 사 남매의 찐 가족 케미가 방송 전부터 기대를 모은다.
이날 방송은 염 대장 염정아를 중심으로 박준면, 덱스 그리고 새로운 막내 김혜윤의 첫 만남으로 포문을 연다. 박준면은 야식을 끊고 무려 10kg를 감량한 근황을 공개하며 놀라움을 전할 예정. 만년 막내였던 덱스는 새로운 막내 김혜윤의 합류에 서열 정리부터 하는 장면으로 웃음을 선사한다. 사 남매는 "그동안 고생한 출연진을 위해 휴가를 준비했다"는 제작진의 말에 한껏 설렘을 내비치지만 이도 잠시, 역대급 반전이 펼쳐진다. '노동'으로 가득 채워진 충격적인 휴가 일정표가 공개된 것. "이게 무슨 휴가냐"는 사 남매의 집단 반발과 함께, 직접 일정을 바꿀 수 있는 기상천외한 미션이 이어지며 웃음 폭탄을 선사할 예정이다.
대망의 휴가지(?)는 필리핀 보홀. 네 사람은 날것의 자연에 감탄도 잠시, 심상치 않은 분위기가 감도는 맹그로브 습지에 도착하며 당황함을 감추지 못한다. 현지인도 잡기 힘들다는 보홀의 명물을 사냥하는 첫 번째 노동이 시작된 것. 사 남매는 시작부터 몸도 가누지 못한 채 곡소리를 쏟아낸다. 역대급으로 열악한 노동 환경에 출연진은 물론 제작진까지 거동이 어려울 정도의 생고생을 겪었다는 후문이다.
점점 깊어지는 뻘 속에서 사투가 이어지는 가운데 "수확이 아닌 생존", "이게 어떻게 휴가야", "어머니"라는 절규가 현장을 가득 메운다. 특히 사냥에 성공해야만 휴가 일정을 바꿀 수 있는 상황 속에서 사 남매의 뜨거운 고군분투가 이어질 예정이다. 과연 이들을 혼비백산하게 만든 노동의 정체는 무엇일지, 노동 지옥을 휴가로 바꿀 수 있을지 첫 방송에 기대감이 모인다.
염정아, 박준면, 덱스, 김혜윤이 함께하는 역대급 생존기는 오늘(16일, 목) 저녁 8시 40분 첫 방송 된 '언니네 산지직송 in 칼라페'에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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