블랙핑크 제니/ 사진=텐아시아 DB

가수 제니(JENNIE)가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정하는 세계에서 가장 영향력 있는 인물 명단에 이름을 올렸다.타임은 지난 15일(현지 시각) 공식 홈페이지를 통해 '2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인'(2026 THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD)을 발표했다. 제니는 올해 리스트에 포함된 유일한 K팝 아티스트로 기록됐다.제니는 지난해 발표한 첫 솔로 정규 앨범 'Ruby'로 음악 매체 롤링스톤의 '2025년 최고의 앨범 100장'에 선정된 바 있다. 포브스코리아가 조사한 '2025년 올해의 한국 아이돌' 부문에서도 1위를 차지하며 활동 성과를 이어왔다.빌보드 차트 내 성적도 구체적이다. 테임 임팔라와 협업한 'Dracula (JENNIE Remix)'는 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 자체 최고 순위인 17위에 올랐다. 또한 K-팝 여성 솔로 아티스트로는 처음으로 빌보드 '핫 댄스/일렉트로닉 송' 차트 1위를 달성했다.수상 후보 지명 소식도 더해졌다. 제니는 'Dracula (JENNIE Remix)'를 통해 미국 주요 음악 시상식인 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'의 '송 오브 더 서머'(Song of the Summer) 부문 후보에 올랐다.제니가 포함된 '2026 타임 100' 전체 명단은 타임 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 해당 내용은 오는 27일 자 잡지에 실릴 예정이며, 오프라인 발매는 17일부터 시작된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr