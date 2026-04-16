이주연이 '전지적 참견 시점'을 통해 털털하고 엉뚱한 반전 매력을 보여준다./사진제공=MBC

이주연이 '전지적 참견 시점'을 통해 털털하고 엉뚱한 반전 매력을 보여준다./사진제공=MBC

이주연이 '전지적 참견 시점'을 통해 털털하고 엉뚱한 반전 매력을 보여준다./사진제공=MBC

애프터스쿨 출신 '5대 얼짱' 배우 이주연이 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 털털하고 엉뚱한 반전 실체를 보여준다. 앞서 이주연은 2018년부터 2025년까지 총 6차례 지드래곤과 열애설이 불거져 화제 되기도 했다.오는 18일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 394회에서는 이주연의 반전 '맥시멀 라이프'가 공개된다. 얼핏 보면 깔끔해 보이지만, 집 안은 각종 물건으로 가득 찬 모습. 화장품과 쇼핑백, 잡화는 물론 먹다 남은 물건들까지 뒤섞인 공간이 눈길을 끈다.이주연은 막걸리 포장용 아이스팩으로 얼굴 부기를 빼는가 하면, 먹다 남은 음식을 그대로 반찬통에 넣는 등 꾸밈없는 일상을 선보인다. 이어 자칭 '똥손'을 인정하며 양 볼이 새빨간 각설이 메이크업까지 완성, 예상 밖 털털한 매력으로 웃음을 자아낸다.이날 딸의 집을 찾은 부모님은 역시나 충격(?)에 빠져 잔소리를 쏟아낸다. 어질러진 집을 보자마자 냅다 청소에 돌입한 아버지는 "언제 사람 되냐"고 한숨을 내쉬고, 어머니 역시 "조카보다 못하다"며 걱정을 내비친다. "결혼은 언제 하냐", "용돈 좀 달라" 등 폭포수처럼 쏟아지는 잔소리 속에서 이주연은 진땀을 흘리며 현실 가족 케미를 보여준다.부모님의 '결혼 잔소리'에 지친 이주연을 지켜보던 대세 개그맨 양상국은, 이주연에게 회심의 '역플러팅'을 던져 묘한 기류를 형성한다. "주연 씨는 내 스타일 아니다"라며 차갑게 선을 긋는 듯하더니, "사적으로 만날래, 방송용으로 할래?"라며 유려한 밀당 스킬로 이주연의 마음을 흔들어 놓는다고. 과연 '김해 왕세자' 양상국의 플러팅이 이주연에게 어떤 영향을 끼칠지 초미의 관심이 집중된다.'원조 얼짱'에서 '친근한 동네 누나' 같은 이미지로 반전 매력을 보여준 이주연의 일상은 오는 18일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr