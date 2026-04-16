사진제공= 위드어스엔터테인먼트

가수 휘인이 새로운 싱글을 발표하며 활동에 나선다.휘인은 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'adagio(아다지오)'를 발매한다.앨범명인 'adagio'는 '느리고 침착하게'라는 뜻의 음악 용어다. 서두르지 않고 본인만의 속도로 음악적 행보를 이어가겠다는 휘인의 태도를 반영했다.타이틀곡 'The Symphony of Fxxkboys(더 심포니 오브 퍽보이즈)'는 밴드 사운드를 기반으로 한 곡이다. 중독성 있는 멜로디와 당당한 가사가 특징이며, 휘인의 음색이 더해져 곡의 분위기를 형성한다.함께 수록된 'Truth Hurts(트루스 헐츠)'는 팝 알앤비 장르의 곡이다. 섬세하게 구축된 감정선 위에 휘인의 보컬을 더해 곡이 가진 정서를 전달한다.음원 발매에 앞서 지난 15일에는 공식 유튜브 채널을 통해 타이틀곡의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다. 영상 속 휘인은 감정을 쏟아내거나 괴로워하는 등 심리적 변화를 표현했다. 외로움과 연대를 마주하는 장면을 통해 영화적인 서사를 구성했다.휘인의 새 싱글 'adagio'의 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오 본편은 이날 오후 6시부터 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr