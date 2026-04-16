'슬리핑닥터'에 출연을 확정한 배우 김성철 / 사진=텐아시아DB

'슬리핑닥터'에 출연을 확정한 배우 김성철 / 사진=텐아시아DB

배우 김성철이 KBS 2TV 새 드라마 '슬리핑닥터'에 출연을 확정했다. 앞서 김성철은 지난달 공개된 넷플릭스 '월간남친'에서 블랙핑크 지수와 로맨스 호흡을 맞췄다.'슬리핑닥터'는 기울어 가는 정신과 개인병원에서 펼쳐지는 초보 자영업자 갑 홍경과 일당백 페이닥터 을 남지오의 로맨틱 심폐소생기를 그린 작품이다.김성철은 극 중 타고난 재능을 가진 힐러 정신건강의학과의원 페이닥터 남지오 역을 맡았다. 전 분야의 의학 지식을 섭렵한 남지오는 무너져가는 홍경(진기주 분)의 병원을 살리기 위해 고군분투한다. 그는 진료나 병원 운영 방식을 두고 홍경과 충돌하지만 점차 그녀에게 공감하며 끌림을 느끼기 시작한다.스크린과 브라운관, OTT, 무대를 넘나들며 탄탄한 연기 내공을 입증해 온 김성철은 이번 '슬리핑닥터'를 통해 데뷔 후 첫 의사 역할에 도전, 또 한 번의 연기 변신을 예고한다. 그간 축적한 폭넓은 연기 스펙트럼이 이번 작품에서 어떻게 빛을 발할지 기대가 모인다.이와 관련 제작진은 "김성철과 남지오 캐릭터의 싱크로율은 완벽에 가깝다. 뛰어난 연기력을 지닌 김성철 배우가, 다재다능한 의사이지만 깊은 상처를 지닌 남지오의 서사를 어떻게 소화할지 기대가 크다. 볼수록 빠져드는 매력을 지닌 김성철 배우가 어떤 활약을 펼칠지 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.'슬리핑닥터'는 제작 준비 단계를 마치고 본격 촬영에 들어간다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr