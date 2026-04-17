송지혁./사진제공=엑터디렉터스
송지혁./사진제공=엑터디렉터스
초신성 출신 지혁이 배우 송지혁으로 엑터디렉터스와 전속계약을 체결했다.

16일 엑터디렉터스 측은 송지혁의 전속 계약 소식을 알리며 "그동안 초신성으로 다져온 꾸준한 활동과 다양한 작품에서 여러가지 매력을 뽐낸 송지혁은 앞으로도 보여줄 역량이 더 많은 배우다. 일본에서도 그룹활동을 계속 이어나가고 있는 만큼 국내에서도 더욱 더 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않으며 차별화 된 매니지먼트로 최상의 시너지를 낼 수 있도록 지원하겠다. 많이 기대하고 응원해달라"고 전했다

송지혁은 2007년 아이돌그룹 초신성으로 데뷔해 국내에서 왕성한 활동을 이어오다 2009년 일본에서도 본격 데뷔, 지금까지도 꾸준히 그룹활동을 하고 있다. 배우로서는 2011년 SBS '싸인', 채널A'총각네 야채가게' 를 시작으로 SBS'앨리스' SBS'꽃선비 열애사' 넷플릭스'종말의 바보'등 드라마 활동을 이어왔으며, 2021년에는 영화 '방법:재차의' 에 출연하기도 했다.

송지혁이 새로 둥지를 튼 엑터디렉터스에는 김귀선, 김지우,박은혜,서하준, 양의진, 양지원, 이정현, 장세현, 장진희, 지남혁, 천예주, 최수견, 등 다수의 배우들이 소속되어 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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