박지훈 하이라이트 메들리 이미지 / 사진 = YY엔터테인먼트 제공

박지훈 하이라이트 메들리 이미지 / 사진 = YY엔터테인먼트 제공

'천만 배우'가 된 가수 박지훈이 더욱 깊어진 감성으로 돌아올 것을 예고했다.박지훈은 16일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상은 호숫가에서 청량한 햇살을 받으며 여유로운 시간을 보내는 박지훈의 모습으로 시작했다. 이어 설렘 가득한 표정부터 혼란스러운 감정까지 이어지는 서사가 연출되며 앨범 전반에 걸친 감정의 흐름을 암시했다.또한 베일에 싸여있던 각 수록곡의 음원 일부가 공개되며 팬들의 이목을 집중시켰다. 3년 만의 가수 복귀작인 만큼 한층 깊어진 박지훈의 보컬과 특유의 섬세한 감정선이 조화를 이루며 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.타이틀곡 'Bodyelse(바디엘스)'는 몽환적인 신시사이저와 감성적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스곡이다. 수록곡 'Watercolor(워터컬러)'는 수채화처럼 번지는 감정을 담은 팝 장르의 곡이며, 'I can't hold your hand anymore(아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어)'는 담담한 감정선을 전하는 팝 발라드로 구성돼 다양한 음악적 색깔을 예고한다.박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며, 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담아낸 앨범이다. 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr