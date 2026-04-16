KCM이 15년 만에 첫 가족사진을 찍었다. / 사진=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처

KCM이 15년 만에 첫 가족사진을 찍었다. / 사진=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 KCM 가족이 완전체로 뭉쳤다. 아내와 둘째딸 서연, 셋째아들 하온이 공개된 데 이어 첫째딸 수연이 ‘슈돌’에 처음 등장해 관심을 모았다. 이들 가족은 15년 만에 첫 가족사진을 찍었다.지난 15일 방송된 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(연출 김영민, 이하 ‘슈돌’) 617회는 ‘잊지 못할 그날의 우리’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께했다.KCM은 “누구나 하는 평범한 추억부터 쌓고 싶었다”면서 아내, 아이들과 15년 만에 첫 가족 사진을 촬영했다. KCM은 “수연이에게 가장 미안하고 고맙다”라며 15년동안 입학식, 졸업식 등에 함께 할 수 없어 미안했던 마음을 고백했다. 또한 “수연이가 얼마나 힘들었을까 싶다. 아내와 큰 딸 중 한명에게 심장을 내줘야 한다면, 자식한테 줄 것 같다. 그만큼 내 모든 걸 내주고 싶다”며 애틋한 마음을 전했다.딸 수연은 부쩍 성장한 모습으로 엄마와 아빠를 감동시켰다. 딸은 “우리 가족이 함께 찍은 사진을 계속 매일 볼 수 있어서 좋다”며 가족이 함께한 추억을 간직할 수 있다는 것에 기뻐했다. 수연이 “아빠와 둘이서 외국 여행을 가고 싶다”라고 밝히자 KCM은 “아빠와 둘이 여행 가고 싶다고 해서 감동이었다”며 “언제 이렇게 컸지?”라며 눈시울을 붉혔다.둘째 서연은 카메라 앞에서 끼를 대방출했다. 볼콕 포즈를 시작으로 브이, 손하트 등을 쉴 새 없이 하는 서연의 아이돌 같은 모습에 절로 감탄이 터져 나왔다. 막내 하온도 앙증맞은 표정으로 랜선 이모, 삼촌의 마음을 뒤흔들었다. KCM은 가족사진을 찍은 후 “밥을 안 먹어도 배부르다는 게 이런 마음이구나. 살면서 처음 느껴보는 감정이었다”라며 남다른 감회를 전했다.‘슈돌’은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr