래퍼 빅나티가 스윙스를 겨냥한 강도 높은 디스곡을 내놓자 스윙스가 대응에 나섰다. 래퍼 스윙스, 빅나티/사진=텐아시아 사진 DB

래퍼 빅나티가 스윙스를 겨냥한 강도 높은 디스곡을 내놓자 스윙스가 대응에 나섰다. 사진=래퍼 빅나티 유튜브 영상 캡처

사진=래퍼 스윙스 인스타그램 라이브

래퍼 빅나티가 스윙스를 겨냥한 강도 높은 디스곡을 내놓자 스윙스가 대응에 나섰다.16일 빅나티(서동현)는 자신의 유튜브 채널에 'INDUSTRY KNOWS'(인더스트리 노우스)라는 제목의 영상을 게시하고 스윙스를 비판했다. 해당 곡에는 스윙스가 소속 아티스트에게 부적절한 관계를 제안했다는 주장과 더불어, 소속 가수들의 저작 인접권을 임의로 매각해 채무를 변제하고 고가의 외제차를 구매했다는 의혹이 담겼다.가사에는 "소속 아티(스트)에게 나랑 XX면 밀어준다지. 그래놓고 유튜브 나와서 착한 척하며 쪼개?" 등 원색적인 표현이 사용됐다. 이어 "저작 인접권? 너 동의 없이 팔았잖아 형들 마스터권. 막으려고 네 파산. 그리고 산 포르쉐"라며 금전적 문제를 거론했다. 또한 "스무 살 어린 동생을 밀친 후에 대뜸 넌 맞아야겠대"라며 과거의 스윙스와 물리적 충돌이 있었다고 주장했다.이에 스윙스는 라이브 방송을 진행하며 제기된 의혹들을 전면 부인했다. 인접권 관련 주장에 대해 그는 "내가 금전적인 손해를 입혔다면 노엘과 양홍원이 재계약을 진행했겠느냐"라고 되물었다. 이어 스윙스는 "개인적 이득이 아닌 아티스트들의 수익 보전을 위해 음원을 매각한 것"이라고 해명했다.과거 폭행 의혹에 대해서도 정반대의 주장을 펼쳤다. 스윙스는 "본인이 피해자라고 말하지만 실제 가해자는 상대방"이라며 "먼저 공격을 시도한 쪽은 빅나티이며 이는 CCTV에 고스란히 남아 있다"라고 강조했다. 또 스윙스는 작년에 나눈 문자 메시지를 공개하며 "이미 정리가 끝난 일이라고 생각했는데 왜 이런 행동을 반복하는지 이해할 수 없다"라고 억울하다는 입장을 보였다.마지막으로 스윙스는 "사실을 왜곡할 정도로 나에게 화가 난 것인지 의문"이라며 "나머지 허위 주장들에 대해서는 일일이 대꾸할 가치가 없다고 판단해 답변하지 않겠다"라며 불쾌감을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr