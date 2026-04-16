블랙핑크/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크의 'Ice Cream' 뮤직비디오가 유튜브에서 10억 뷰를 돌파했다.16일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'Ice Cream'(아이스크림) 뮤직비디오는 전날 오후 4시 12분께 유튜브 조회수 10억 회를 넘어섰다. 팀 통산 10번째 10억 뷰 영상으로, 이는 K팝 아티스트 가운데 최다 보유 기록이다.'Ice Cream'은 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 돋보이는 팝 장르의 곡이다. 블랙핑크가 처음 시도한 귀여운 콘셉트에 팝스타 셀레나 고메즈와의 협업까지 더해져 글로벌 팬덤과 음악적 스펙트럼을 확장했다는 평가를 받았다.음원 역시 주요 글로벌 차트서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 차트 1위를 꿰찼고 미국 빌보드 핫100에선 13위에 등극하며 K팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신, 이어 8주 연속 차트인에 성공했다.또 이 곡이 수록된 블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM'은 미국 빌보드200과 영국 오피셜 앨범 차트서 모두 2위에 오르며 당시 K팝 걸그룹 최고 순위를 갈아치운 뒤 각각 10주, 7주 연속 랭크됐었다.블랙핑크는 지금까지 총 50편의 억대 뷰 영상을 배출했다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 아티스트 최초로 1억 명을 돌파했으며, 누적 조회수는 417억 회를 넘어섰다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr