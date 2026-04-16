방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'전현무계획3' 포스터 / 사진제공=MBN·채널S

방송인 전현무가 이끄는 예능 '전현무계획2'가 '2026 케이블TV방송대상'에서 작품상을 받았다. 한편 전현무는 현재 다수의 예능 프로그램에 고정 출연하고 있다.'2026 케이블TV방송대상'이 한국케이블TV방송협회 주최로 지난 15일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 개최된 가운데 '전현무계획2'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)이 예능 부문 작품상 수상작으로 선정됐다.올해 20회를 맞는 '케이블TV방송대상'은 SO(종합유선방송사업자)와 PP(방송채널사용사업자)를 아우르는 국내 유료방송업계 유일의 통합 시상식이다. '전현무계획'은 전현무-곽튜브가 무계획으로 전국을 누비며 숨은 지역 맛집들을 발굴하는 리얼 여행 예능으로 주최 측은 "특급 게스트들과 함께하는 리얼한 음식 먹방과 그 안에서 펼쳐지는 인간미 넘치는 이야기를 통해 시청자들에게 현장감 있는 재미와 감동을 전하고 있어서 이번 상을 수여하게 됐다"고 밝혔다.2024년 2월 첫 방송된 '전현무계획'은 현재 시즌3에 이르기까지 수많은 숨은 맛집을 발굴해 시청자들에게 사랑 받아왔다. 지난해 책으로도 출간돼 인기를 모았다. 특히 작년 12월 열린 '2025 펀덱스 어워드'에서도 전년 대비 가장 화제성이 많이 오른 유의미한 작품에 주는 상인 '펀덱스 데이터PD 상'을 수상해 화제성을 입증했다.2년 연속 권위 있는 시상식에서 작품성과 화제성을 인정받은 '전현무계획3'은 오는 17일 오후 9시 10분 서울 뒷골목 투어 특집으로 시청자들을 찾아간다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr