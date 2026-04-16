수학강사 정승제가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

티캐스트 E채널 ‘정승제 하숙집’이 ‘2026 케이블TV방송대상’에서 2관왕 쾌거를 달성했다. / 사진=티캐스트 E채널 ‘정승제 하숙집’

연봉 100억원 이상이라고 알려진 수학 강사 정승제가 출연하는 티캐스트 E채널 '정승제 하숙집'이 '2026 케이블TV방송대상'에서 2관왕을 달성했다.티캐스트 E채널 '정승제 하숙집'은 15일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '2026 케이블TV방송대상'(주최 한국케이블TV방송협회)에서 오락 부분 작품상 수상작으로 선정되는 것은 물론, 출연자인 정승제가 K-컬쳐 스타상을 타는 영광을 누렸다.올해 20회를 맞는 '케이블TV방송대상'은 SO(종합유선방송사업자)와 PP(방송채널사용사업자)를 아우르는 국내 유료방송업계 유일의 통합 시상식이다. '정승제 하숙집'은 불확실한 미래 속에서 방황하는 청년을 위한 '밀착 멘토링 리얼리티'로, 이번 수상을 통해 작품성과 오락성을 명실공히 인정받았다. 특히 정승제는 첫 단독 예능 '정승제 하숙집'에서 이 시대의 청년들에게 실패를 두려워하지 않는 태도와 자존감을 회복하는 방법을 알려주는 등 '인생 솔루션'을 제공해 '수학 일타강사'를 넘어서 '국민 멘토'로 사랑받았다.'정승제 하숙집'의 이지선 CP는 "갈수록 치열해지는 방송 환경 속에서 이렇게 의미 있는 상을 수상하게 돼 영광이다. '정승제 하숙집'을 찾아준 많은 청춘들과 '생선님' 정승제, 정형돈, 한선화, 그리고 제작 스태프 및 응원해주신 모든 시청자 분들께 감사함을 전한다. 앞으로도 좋은 콘텐츠로 시청자들에게 웃음과 감동을 드리겠다"고 밝혔다.정승제 역시 "이 상은 '정승제 하숙집'을 아껴주신 모든 분들과 함께 받은 상이라고 생각한다. 늘 응원해주셔서 감사드리고, 더욱 재미있고 유익한 이야기로 찾아뵙도록 하겠다"고 수상 소감을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr