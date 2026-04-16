방송인 맹승지가 탁재훈, 신규진과 만나 이야기를 나누고 있다. / 사진=유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

몸매 과시 게시물을 업로드할 때마다 화제가 됐던 개그우먼 맹승지가 비키니 사진 관련 에피소드를 전했다.지난 15일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '맹승지, 개그우먼이 개그프로에서 안 뜨고 무한도전 리포터로 아는 애는 착해의 아이콘'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 영상에서 맹승지는 과거 화제가 모았던 비키니 사진들에 대해 "전부 의도된 노출이다. 일부러 언더붑으로 입어서 밑가슴을 드러낸 것”이라고 비화를 밝혔다.그는 "사진을 찍을 때 몸매가 더 돋보이도록 신경을 많이 쓴다"며 "특히 가슴이 커 보이게 각도와 연출에 공을 들인다. 잘 나온 사진만 골라 올린다"고 덧붙였다.맹승지는 "비키니 사진 공개 후 한 달 조회수가 7200만에 달했다"고 과시하기도 했다, 그는 "세계 각국의 인플루언서들에게 비키니 광고나 다이어트 광고 등으로 DM(다이렉트 메시지)도 받았다"고 했다.다만 "일부 남성들이 부적절한 메시지를 보내 오기도 한다"며 "가끔 '자신의 중요 부위를 평가해달라'라는 메시지를 받은 적도 있다"고 고충을 털어놨다.한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 MBC 예능 '무한도전', '진짜사나이' 등에 출연하며 시청자들에게 얼굴을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr