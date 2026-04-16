가수 겸 배우 아이유가 드라마 촬영 도중 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 사진=유튜브 채널 '이지금'

가수 겸 배우 아이유가 드라마 촬영 도중 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 사진=유튜브 채널 '이지금'

가수 겸 배우 아이유가 드라마 촬영 도중 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.지난 14일 유튜브 채널 '이지금'에는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 촬영 비하인드 영상이 올라왔다.해당 영상은 아이유가 출연 중인 작품의 현장 모습을 담고 있다. 극 중 아이유는 목표를 달성하기 위해 물불 가리지 않는 승부사 성희주 역을 맡았다. 영상에서 아이유는 책상 위에 맨발을 올리고 비스듬히 앉아 통화하는 장면을 촬영했다. 그는 "딱 나 정도의 능력, 나 정도의 재력, 나 정도의 미모, 그게 그렇게 어렵나"라는 대사를 소화하며 캐릭터의 성격을 표현했다.연기를 마친 뒤 아이유는 본래의 모습으로 돌아와 현장 관계자들에게 인사를 건넸다. 그는 책상에 발을 올린 자세에 대해 "지금 자세가 너무 불손하죠? 죄송하다"라고 언급했다. 이어 "아이유 티비에 이렇게 책상에 발 올린 모습이 보이면 안 되는데 희주니까 이해해달라"라고 말했다.배역에 대한 개인적인 소회도 덧붙였다. 아이유는 성희주의 성향을 "쳇, 하, 어?"라는 세 단어로 요약하며 "성격이 정말 파탄자다. 처음엔 힘들었는데 연기하다 보니 은근히 재밌다"라고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr