'나는 SOLO'에서 중도 하차한 31기 현숙 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO'에서 중도 하차한 31기 현숙 / 사진제공=ENA, SBS Plus

어색한 데이트를 이어간 '나는 SOLO' 영수와 정숙 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 31기 현숙이 프로그램에서 중도 하차했다.지난 15일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 다대일 데이트냐, 우회 선택이냐를 두고 갈림길에 선 솔로녀들의 치열한 고민과 함께 첫 선택 후 펼쳐진 데이트 현장이 공개됐다.이날 31기 14인은 첫 데이트 선택에 들어갔다. 솔로남들이 데이트 신청을 하고 솔로녀들이 선택을 하기로 한 가운데, 처음으로 영수가 "나 외로워~"를 외쳤다. 그는 속으로 순자를 원했지만, 정숙이 자신을 택하자 당황스러워했다. 직후 영수는 제작진과의 인터뷰에서 "좀 부담스러웠다. 일곱 여자 중 제일 제 스타일이 아니셔서"라고 솔직하게 털어놨다.반면 영호-옥순, 영식-정희는 쌍방 선택으로 안정적인 1:1 데이트를 성사시켰다. 모든 솔로녀의 관심이 쏠리며 다대일이 예상됐던 경수는, 다른 후보들이 눈치 싸움으로 선택을 피하면서 순자, 영자와 2:1 데이트를 하게 됐다. 영철과 광수는 선택받지 못해 고독 정식의 주인공이 됐다.이후 31기 출연진들은 데이트를 시작했다. 그러나 상철과 영숙, 현숙의 2:1 데이트는 예상치 못한 변수를 맞았다. 데이트 초반 현숙이 개인 사정으로 갑작스럽게 퇴소를 결정하면서 분위기가 흔들린 것. 현숙은 갑작스럽게 아버지의 전화를 받은 뒤 당황한 모습을 보였다. 현숙은 "아빠. 내가 잘 말씀드리겠다. 중간에 가야 한다고 말씀드려야 할 것 같다"라며 통화를 나눴다.결국 현숙은 상철과 영숙에게 "급하게 부모님께 연락받았는데 집에 일이 생겼다. 집에 급하게 복귀해야 할 것 같다. 죄송하다. 들어가 보겠다"라고 말한 뒤 급하게 솔로나라를 퇴소했다. MC 데프콘은 "현숙 씨가 개인적인 사정으로 솔로 나라에서 퇴소하셨다"고 설명했다.뜻하지 않게 1:1 데이트가 됐지만, 상철과 영숙의 대화에서는 극명한 텐션 차이가 나타났다. 영숙의 끊임없는 질문 공세에 MC 데프콘은 "대화의 주파수가 힘들다"라고 관전평을 내놨고, 송해나는 "기 빨리고 있다"는 돌직구를 던졌다.영수와 정숙의 데이트 역시 끝내 어색함을 극복하지 못했다. 대화 도중 정숙이 "(관심 있는 후보 중에) 전 없을 것 같다"라고 속마음을 떠보자, 영수는 "노코멘트 하겠다"고 답했다. 이 한마디에 분위기는 빠르게 싸늘해졌다. 데이트 종료 후, 영수는 제작진에게 "(정숙에게) 이성적인 매력이 느껴지지 않았다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr