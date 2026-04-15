서인영, 교회서 마녀 손톱 꽁꽁 숨겼다…"목사님 놀랄까 봐' ('개과천선')

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 신앙 생활을 최초 공개했다.15일 '개과천선 서인영'에는 "회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초 공개 (+라이브, 솔로 무대)"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 서인영은 예배를 앞두고 '교회 겟 레디 위드 미'를 진행하며 본인만의 화장법을 공개했다.그는 메이크업을 하며 평소와 다른 선택을 하겠다고 설명했다. 아이들과 함께하는 자리라는 점을 고려해 강한 화장을 줄이겠다는 것이었다. 그는 “오늘은 아이들이랑 하기 때문에 내 얼굴 보고 무서울 수 있다”고 얘기했다.이어 “신데렐라 때처럼 했다가 울면 어떡하냐. 최대한 선해 보이게”라고 말해 웃음을 자아냈다.이후 외형적인 부분뿐 아니라 세세한 스타일에도 신경 쓰는 모습이 이어졌다.화장뿐 아니라 손톱에도 신경을 쓰는 모습이 포착됐다. 제작진이 평소와 다른 '마녀 손톱' 상태를 언급하자 그는 조심스러운 반응을 보였다.“오늘 좀 조심해야 한다. 목사님들 놀랄까 봐”라며 손을 가리는 행동을 보였고, 그 이유를 직접 밝히며 상황을 설명했다.이후 실제 예배에 참석해 세례를 받는 과정도 공개했다. 세례를 받는 과정에서 예상대로 손을 꽁꽁 숨기는 장면이 공개됐고, 카메라는 이를 놓치지 않고 담아냈다.특정 장면을 강조하기보다 현장의 흐름 속에서 자연스럽게 드러나는 행동이었기 때문에 오히려 더 눈길을 끌었다. 또한 제작진은 '손톱 숨김'이라고 자막으로 설명해 웃음을 자아냈다.분위기가 고조되던 순간에는 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다. 그는 “무슨 눈물인지 모르겠는데 다 잘 끝나서 눈물이 난 거다”라고 담담하게 설명하며 당시의 심경을 전했다.최근 유튜브 채널 반응에 대한 언급도 이어졌다. 그는 “30만이니까 사람들이 난리니까 연락 안 오던 사람들도 연락 온다. 서인영 돌았냐고 너무 웃기다고 한다”고 말하며 달라진 관심을 체감하고 있다고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr