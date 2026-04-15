서인영, 교회서 마녀 손톱 꽁꽁 숨겼다…"목사님 놀랄까 봐' ('개과천선')
가수 서인영이 신앙 생활을 최초 공개했다.

15일 '개과천선 서인영'에는 "회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초 공개 (+라이브, 솔로 무대)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 서인영은 예배를 앞두고 '교회 겟 레디 위드 미'를 진행하며 본인만의 화장법을 공개했다.

그는 메이크업을 하며 평소와 다른 선택을 하겠다고 설명했다. 아이들과 함께하는 자리라는 점을 고려해 강한 화장을 줄이겠다는 것이었다. 그는 “오늘은 아이들이랑 하기 때문에 내 얼굴 보고 무서울 수 있다”고 얘기했다.

이어 “신데렐라 때처럼 했다가 울면 어떡하냐. 최대한 선해 보이게”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 외형적인 부분뿐 아니라 세세한 스타일에도 신경 쓰는 모습이 이어졌다.
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
화장뿐 아니라 손톱에도 신경을 쓰는 모습이 포착됐다. 제작진이 평소와 다른 '마녀 손톱' 상태를 언급하자 그는 조심스러운 반응을 보였다.

“오늘 좀 조심해야 한다. 목사님들 놀랄까 봐”라며 손을 가리는 행동을 보였고, 그 이유를 직접 밝히며 상황을 설명했다.

이후 실제 예배에 참석해 세례를 받는 과정도 공개했다. 세례를 받는 과정에서 예상대로 손을 꽁꽁 숨기는 장면이 공개됐고, 카메라는 이를 놓치지 않고 담아냈다.
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
특정 장면을 강조하기보다 현장의 흐름 속에서 자연스럽게 드러나는 행동이었기 때문에 오히려 더 눈길을 끌었다. 또한 제작진은 '손톱 숨김'이라고 자막으로 설명해 웃음을 자아냈다.

분위기가 고조되던 순간에는 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다. 그는 “무슨 눈물인지 모르겠는데 다 잘 끝나서 눈물이 난 거다”라고 담담하게 설명하며 당시의 심경을 전했다.

최근 유튜브 채널 반응에 대한 언급도 이어졌다. 그는 “30만이니까 사람들이 난리니까 연락 안 오던 사람들도 연락 온다. 서인영 돌았냐고 너무 웃기다고 한다”고 말하며 달라진 관심을 체감하고 있다고 전했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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