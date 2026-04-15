그룹 오드유스가 첫 대만 프로모션을 확정했다. / 사진제공=티오피미디어

그룹 오드유스가 첫 대만 프로모션을 확정했다. / 사진제공=티오피미디어

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 첫 대만 프로모션을 확정했다.오드유스(써머, 마야, 마이카, 카니, 예음)는 지난 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 프로야구 키움 히어로즈의 홈 경기에서 축하 공연과 시구, 시타를 선보였다. 특히 써머는 2년 연속 마운드 위에서 완벽한 폼으로 시구를 성공시켜 관중들의 감탄을 자아냈고, 해당 영상은 온라인에서도 뜨거운 관심을 받고 있다. 또한 이날 경기는 키움 히어로즈의 승리로 마무리되며 승리 요정이라는 수식어까지 얻었다.이와 함께 오드유스는 팬들에게 더 가까이 다가가겠다는 전략 아래 이색적인 오프라인 이벤트도 이어간다. 4월 중 동대문 GGX에서 팬들과 함께하는 게임 이벤트를 진행하는 것은 물론 인천 스퀘어원과 대구 동성로 등 유동인구가 많은 핫플레이스에서 야외 공개 팬 사인회를 열고 시민들과 직접 호흡할 예정이다.글로벌 팬덤을 위한 해외 활동 역시 본격화한다. 다음 달 2일 오드유스는 첫 대만 방문을 확정, 타이베이에서 두 번째 싱글 'Babyface(베이비페이스)' 발매 기념 이벤트를 진행하며 중화권 시장 공략에 시동을 건다.오드유스는 독보적인 비주얼과 피지컬로 국내외 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 이들의 성숙한 변신이 담긴 'Babyface'는 전작의 초동 판매량(발매 후 일주일간 판매량) 기록을 넘어서며 커리어 하이를 달성했다. 오드유스가 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 기대가 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr