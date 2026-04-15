그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR) 동해(DONGHAE)가 컴백 카운트다운에 돌입했다. / 사진제공 = 오드엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR) 동해(DONGHAE)가 컴백 카운트다운에 돌입했다.동해는 15일 0시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘ALIVE(얼라이브)’의 타이틀곡 ‘해 떴네’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 화려하게 번지는 무지갯빛 조명과 동해의 감각적인 비주얼이 어우러지며 색다른 분위기를 자아냈다. 영상 속 동해는 붉은 조명 아래서 묘한 분위기를 풍기는가 하면, 눈이 부실 정도로 환한 빛을 배경으로 정면을 응시하며 독보적인 아우라를 뽐냈다.빈티지한 공간 속 흘러나오는 그루비한 비트가 신곡에 대한 궁금증을 자극한 데 이어, 영상 말미 강렬하게 박히는 ‘해 떴네’라는 타이포그래피는 이번 곡의 존재감을 확실히 각인시키며 역대급 뮤직비디오의 탄생을 예고했다.특히 이번 타이틀곡 ‘해 떴네’는 동해의 첫 정규 앨범 ‘ALIVE’의 정체성을 가장 잘 보여주는 곡이다. 자신의 이름이 가진 상징성과 떠오르는 태양의 이미지를 연결해, 멈추지 않고 나아가는 에너지와 살아있음을 힘 있게 전한다.이번 신보에는 ‘해 떴네’와 선공개 이후 화제를 모은 ‘Good Day(굿 데이) (Feat. 박재범, 1iL)’를 포함해 총 13곡이 수록됐다. 동해는 수록곡 대다수의 작사, 작곡에 참여하며 21년 음악 내공을 집대성한 만큼, 장르를 넘나드는 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보일 전망이다.한편, 동해의 정규 1집 ‘ALIVE’는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr