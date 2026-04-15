ifeye(이프아이)가 공백기를 끝내고 드디어 가요계에 복귀한다. / 사진=하이헷엔터테인먼트

ifeye(이프아이)가 가요계에 복귀한다.ifeye는 15일(오늘) 오후 6시 세 번째 EP 'As if'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 지난해 7월 발매한 미니 2집 '물결 '낭' Pt.2 'sweet tang(스윗탱)'으로 활발한 활동을 펼친 뒤, 8월 20일 '쇼! 챔피언' 무대를 마지막으로 음악방송을 마무리한 지 약 8개월 만이다.지난해 4월 8일 데뷔해 쉼 없는 활동을 보여준 ifeye는 이번 공백기를 휴식이 아닌 도약의 시간으로 채웠다. 글로벌 팬사인회와 팬콘서트 그리고 각종 페스티벌 무대를 통해 해외 팬들과의 접점을 넓히는 한편, 제작진 전면 교체 등 시스템 개편을 통해 음악과 퍼포먼스, 비주얼 전반에 걸친 재정비도 진행했다. 최정상급 제작진과의 협업을 기반으로 팀의 정체성을 다시 가다듬으며 한 단계 업그레이드된 컴백을 준비해 왔다.덕분에 이번 새 EP 'As if'는 장르를 넘나드는 다양한 트랙 구성으로 ifeye만의 확장된 음악 스펙트럼을 담아냈다. 팝 장르의 타이틀곡 'Hazy (Daisy)'를 비롯해 알앤비곡 'I'll Be There', 팝 사운드 기반의 'Padam Padam', 발라드곡인 'Touch' 그리고 팬송인 'Forever Us'까지 다채로운 장르가 유기적으로 어우러지며 한층 성숙해진 감성을 예고한다.소속사는 "이번 앨범은 한층 도약할 ifeye의 음악적 방향성과 팀 컬러를 보여주는 전환점이 될 것"이라며 "퍼포먼스와 비주얼까지 한층 성장한 ifeye의 모습을 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.오랜 시간 차곡차곡 준비를 마친 ifeye는 이번 컴백에서 그동안 갈고닦은 실력과 끼를 무대에서 아낌없이 쏟아낼 예정이다.한편 ifeye의 세 번째 EP 'As if'는 15일(오늘) 오후 6시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr