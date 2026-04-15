그룹 이프아이가 코첼라 무대를 향해 해외 시장을 정조준하고 돌아온다. 사진 제공=하이헷엔터테인먼트

그룹 이프아이가 영국 음악 전문 매거진 NME가 발표한 '2026 에센셜 이머징 아티스트 100'에 선정된 소감을 밝혔다.이프아이가 지난 6일 미니 3집 'As if'(애즈 이프) 발매를 맞이해 텐아시아와 만나 앨범에 관해 다양한 이야기를 나눴다.원화연은 이날 "소식을 들은 게 연말이었는데, 예상치도 못한 결과여서 더 행복했었다"면서 "그래서 빌보드 차트에도 이름을 올리고 싶단 욕심이 들었다. 해외에서 저희를 알아봐 주시는 만큼 국내에서도 알아봐 주시는 분들이 늘었으면 좋겠다"고 했다. 그러자 태린은 "꿈같았다. 상상만 하던 일이 일어나서 우리가 어디까지 갈 수 있을까 기대하게 됐다. 빌보드 1위 해보고 싶고 코첼라 무대에 서보고 싶다"고 말했다.미유는 "사실 'r u ok?'를 처음 들었을 때 대중들이 좋아할지 걱정했다. 제 생각엔 독특한 스타일이라서 그랬다. NME가 선정한 리스트에 이름이 올랐다고 기사 접했을 때 인정받은 느낌이라 '우리 노래를 우리만 좋다고 생각한 게 아니구나'란 생각에 정말 좋았다"고 소감을 밝혔다.이프아이의 세 번째 EP 'As if'는 누구나 한 번쯤 마음속으로 되뇌어 본 질문들을 테마로 만들어진 앨범이다. 타이틀 곡 'Hazy(Daisy)'(헤이지)를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡은 에너제틱한 리듬과 몽글몽글하게 피어오르는 이지 리스닝 감성의 음원이다.한편, 이프아이의 EP 3집 'As if'은 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr