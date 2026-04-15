그룹 이프아이가 코첼라 무대를 향해 해외 시장을 정조준하고 돌아온다. 사진 제공=하이헷엔터테인먼트

그룹 이프아이가 지난 3월 메인보컬 샤샤의 활동 중단에 대해 언급했다.이프아이가 지난 6일 미니 3집 'As if'(애즈 이프) 발매를 맞이해 텐아시아와 만나 앨범에 관해 다양한 이야기를 나눴다.이날 원화연은 "메인 보컬이 빠졌다 보니 저도 팀에 보탬이 되고자 보컬 연습을 정말 열심히 했다. 멤버 각자의 노력이 합쳐져서 샤샤의 자리를 메꾸고 빈자리가 느껴지지 않도록 열심히 했다'고 밝히기도 했다. 이어 카시아는 "6인 대형에 익숙해져 있다가 갑자기 5인 대형으로 바꾸려다 보니 어려움이 있었다. 연습을 많이 해서 이젠 좀 익숙해졌다"고 했다.이프아이는 지난 3일 공식 홈페이지를 통해 "샤샤가 최근 건강상의 이유로 향후 활동에 대해 심도 있게 논의했으며, 아티스트의 건강을 최우선으로 고려해 당분간 활동을 중단하기로 했다"고 발표했다. 이프아이는 샤샤를 제외한 5인 체제로 활동에 돌입한다.이프아이의 세 번째 EP 'As if'는 누구나 한 번쯤 마음속으로 되뇌어 본 질문들을 테마로 만들어진 앨범이다. 타이틀 곡 'Hazy(Daisy)'(헤이지)를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡은 에너제틱한 리듬과 몽글몽글하게 피어오르는 이지 리스닝 감성의 음원이다.한편, 이프아이의 EP 3집 'As if'은 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr