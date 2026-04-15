배우 차주영이 마지막까지 활약하며 유종의 미를 거뒀다./사진=ENA 방송 화면 캡처

배우 차주영이 마지막까지 활약하며 유종의 미를 거뒀다./사진=ENA 방송 화면 캡처

배우 차주영이 마지막까지 활약하며 유종의 미를 거뒀다.지난 14일 종영한 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서 차주영은 정재계의 커넥션 역할을 하는 WR 그룹의 실세 이양미로 분해 새로운 얼굴을 확실하게 보여주며 성공적인 연기 변신을 꾀했다.차주영은 첫 등장부터 범상치 않은 캐릭터의 탄생을 알리며 강렬한 존재감을 발산했다. 우아하고 여유로운 미소 뒤에 서슬 퍼런 칼날을 숨기고 있는 이양미를 생동감 있게 구현해 극의 몰입을 최고조로 올렸다.각각의 인물들과의 대립에서 보인 적재적소의 변주는 작품을 보는 또 다른 재미로 손꼽혔다. 특히 극 중 방태섭(주지훈 분)과 추상아(하지원 분)의 숨통을 조여가듯 두 사람을 쥐락펴락하는 이양미의 행보는 보는 이들마저 숨죽이게 했을 정도였다.차주영은 노골적인 야망을 드러내는 이양미의 내면을 밀도 있게 담아냈다. 무엇보다 권세명(김홍파 분)의 경고에 공포와 야심을 넘나드는 감정 변주를 보여주며 찰나마저 극명한 온도차를 느낄 수 있게 완성했다.상황에 따라 힘을 달리한 호연은 서사에 아슬아슬한 텐션을 자아내며 입체감을 더했다. 더불어 흡입력 강한 연기가 보는 내내 이입할 수 있게 도왔으며, 특유의 대사 톤, 시선 처리, 제스처 등 디테일한 요소를 달리한 표현력은 캐릭터에 생명력을 불어넣었다.여기에 권종욱(오정세 분)와 부딪히며 터져 나오는 웃음 포인트는 무거운 분위기를 환기시키는 역할을 톡톡히 해냈다. 다채롭게 변화하는 차주영의 능청스러운 표정과 유연한 연기가 함께 어우러져 시너지를 낸 것.이처럼 차주영은 시작부터 끝까지 켜켜이 쌓아온 저력을 발휘하며 또 한 번 모두를 놀라게 했다. 전작품들의 캐릭터는 보이지 않을 만큼 자신만의 색채를 한층 견고히 하며 배우로서의 입지를 굳건히 다졌다. 이에 앞으로 차주영이 써내려갈 행보에 많은 이들의 기대와 관심이 집중됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr