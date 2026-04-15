배우 문채원이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 문채원이 오는 6월 결혼을 앞둔 심경을 직접 전했다. / 사진=문채원 SNS

배우 문채원이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 문채원이 오는 6월 결혼을 앞둔 가운데 혼전임신설을 일축하며 이상형과 연애관에도 다시 관심이 쏠리고 있다.문채원은 오는 6월 비연예인 남성과 결혼식을 올릴 예정이다. 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 "문채원이 소중한 인연을 만나 결혼을 앞두고 있다"며 "결혼식은 가족과 가까운 친지들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다"고 밝혔다. 두 사람은 짧지 않은 교제 끝에 결혼을 결심한 것으로 전해졌다.결혼 발표 시점이 예식 약 두 달 전으로 알려지면서 일각에서는 혼전임신설까지 제기됐지만, 소속사는 이에 대해 "아니다"라고 선을 그었다.문채원은 SNS를 통해 자필 편지를 공개하고 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다"며 "앞으로 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다"고 밝혔다.그동안 인터뷰에서 밝혀온 이상형도 다시 주목받고 있다. 문채원은 "거짓말하는 사람은 싫다" 며 "SNS를 하지 않는 사람이었으면 좋겠다. 외향적인 사람보다 내향적인 사람이 편하다"고 말해왔다. 이어 "까칠하거나 나쁜 남자, 츤데레 스타일은 선호하지 않는다"며 "다정하고 순애보적인 착한 남자가 더 매력 있다"고 강조했다.연애에 대한 생각도 솔직하게 밝혀왔다. 그는 영화 '하트맨' 관련 인터뷰에서 "어릴 때는 좋아하는 사람을 만나도 놓치기 쉽다"며 "연애하는 법이나 배려하는 법, 이별하는 법을 잘 모르기 때문"이라고 털어놨다. 이어 "그런 경험이 쌓인 뒤 진짜 좋아하는 사람을 만나고 싶었다"고 덧붙였다.또한 지난해 'SNL 코리아' 시즌 7 출연 당시 "남자친구가 있냐"는 질문에 "있어도 있다고 말할 수 없지 않겠냐"고 답하며 교제 사실을 간접적으로 언급하기도 했다.한편 문채원은 2007년 달려라! 고등어로 데뷔해 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', '굿 닥터', '악의 꽃', '법쩐' 등 다양한 작품에서 활약해왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr