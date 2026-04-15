배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 인정했다. / 사진=텐아시아DB, 바타 인스타그램

이하 바타 측 공식입장 전문

최근 배우 지예은과 열애를 발표한 댄스 크루 위댐보이즈의 리더 바타가 환승 의혹에 입장을 밝혔다.15일 바타의 소속사 에이라 측은 공식입장을 통해 "언급할 가치가 없어 대응을 자제해왔다. 허위 글을 여과 없이 그대로 보도한 경우가 있어 사실무근임을 분명히 밝힌다"라며 "6년을 교제해 본 적도 없으며 최근 교제, 결별 시기도 3년 전"이라고 밝혔다.한편 지난 13일 지예은과 바타가 열애 사실을 인정했다. 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 "동료로 지내오던 두 사람이 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"고 밝혔으며, 바타의 소속사 역시 "두 사람이 서로를 아끼는 마음으로 좋은 관계를 이어가고 있다"고 말했다.이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 바타의 환승 연애 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 "바타 6년 사귄 여친이랑 헤어진 거냐", "바타 여친이랑 헤어지더니 바로 지예은 만난다" 등의 게시글을 올렸다.안녕하세요.위댐보이즈 소속사 에이라입니다.최근 불거진 근거 없는 루머에 대한 공식 코멘트 전해드립니다.감사합니다.언급할 가치도 없는 이야기라서 대응을 자제해왔습니다.허위 글을 여과 없이 그대로 보도한 경우가 있어 사실무근임을 분명히 밝힙니다.6년을 교제해 본 적도 없으며 최근 교제, 결별 시기도 3년 전입니다.터무니없는 허위사실 유포가 계속된다면 소속사 차원에서 강경 대응할 예정입니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr