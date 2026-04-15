'오매진' 제작발표회에 참석한 안효섭, 채원빈/사진제공=SBS

'오매진' 제작발표회에 참석한 안효섭, 채원빈, 안종연 감독, 김범/사진제공=SBS

'오매진' 제작발표회에 참석한 안효섭/사진제공=SBS

'오매진' 제작발표회에 참석한 채원빈/사진제공=SBS

'오매진' 제작발표회에 참석한 김범/사진제공=SBS

배우 안효섭이 4년 만에 로코로 돌아왔다. '낭만닥터 김사부' 부터 '홍천기', '사내 맞선'까지 SBS에서 연타 흥행을 기록했던 안효섭이 또 한 번 성공 신화를 쓸지 이목이 쏠린다.15일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(이하 '오매진') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 안종연 감독과 배우 안효섭, 채원빈, 김범이 참석했다.'오매진'은 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디물이다.안종연 감독은 '오매진'에 대해 "테라픽 드라마"라며 "편안한 게 주무기다. 갈등이 있지만 크지 않다. 편하게 볼 수 있는 드라마"라고 소개했다.안효십이 연기하는 매튜 리는 농사부터 원료 개발, 경영까지 겸업하고 있는 덕풍마을의 쓰리잡 청년 농부로, 메추리라는 별명으로 불리는 인물이다. 안효섭은 '오매진'을 선택한 이유에 대해 "감정 소모가 많은 작품들을 하고, 인생의 방향성에 대해 고민이 많던 시기에 '오매진' 대본을 읽고 힐링을 많이 받았다"며 "특별한 악인도, 대단한 일도 없는데 편안했다"고 밝혔다.글로벌 흥행작 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 이후 '오매진'으로 돌아오는 안효섭. 사자보이즈를 끝낸 뒤 '오매진' 캐릭터를 위해 어떤 노력을 했는지 묻자 안효섭은 "사자보이즈 탈퇴한 적 없다"고 강조하며 "'오매진' 촬영 전에 '케데헌' 녹음을 다 했기 때문에 '오매진'에만 집중할 수 있었다. 농부의 삶을 경험해야 했기 때문에 경운기를 운전해야 했다. 열심히 연습했다"며 웃었다.'로코킹'이라는 수식어에 대해 안효섭은 "저는 믿지 않는다. 잘 모르겠다. 대본대로 열심히 했을 뿐"이라고 쑥쓰러워했다. 첫 로코에 도전하는 채원빈, 김범에게 어떤 조언을 해줬냐는 질문에 얀효섭은 "조언을 하기 보다 로맨스, 코믹이 있다 보니 밸런스를 잘 맞춰야 했다. 감독님과 이야기를 많이 나눴다"고 밝혔다.채원빈은 누적 매출 1조원을 달성한 탑 쇼호스트 담예진으로 분한다. 그는 담예진에 대해 "경주마처럼 앞만 보고 달리는 인물이다. 그 과정에서 스스로를 갉아먹는 데 그거를 모른 채 일만 하고 산다"고 말했다.데뷔 후 첫 로코 장르에 도전하는 채원빈은 "처음이라 어떤 거를 준비할 지 막막하기도 했다. 저희 작품의 색깔이 여러 색이 담겨있다. 웃길 때는 웃기고, 재밌다가도 공감이 되고 위로를 받는다. 노력해서 잘 만들어내고 싶다는 욕심이 있었다. 쇼호스트로 첫 등장이 강렬했다. 당차고 굳세 보였는데 노력하고 살아가는 인물이라 잘 표현하고 싶었다"고 밝혔다.이어 "실제로 쇼호스트 분이 방송하는 걸 현장에서 봤다. 그 순간에 정말 많은 걸 배웠다. 한편으로는 더 걱정됐다. 업계의 탑인 인물을 신뢰감 있게 표현할 수 있을자 연습을 많이 했다"고 덧붙였다.화장품 회사 레뚜알 전무이사 서에릭을 연기하는 김범은 "프랑스 화장품 브랜드 회장님의 아들로 입양 된 인물"이라며 "집안에는 나의 것도 없고, 삶의 목표도 없고, 살아가는 의미가 없었을 때 담예진을 만나면서 삶의 목표가 생기는 인물"이라고 설명했다.데뷔 20년 만에 첫 로코에 도전하는 김범. 그는 "본의 아니게 처음 하게 됐다. 이 작품을 만나기 위해 기다린 게 아닌가 싶다"며 "개인적으로 로코는 자신이 없는 장르였다. 판타지나 장르물은 섬세한 설정들이 있어서 뭔가를 꾸며내지 않아도 만들어 진 것이 있었는데, 로맨스 장르는 섬세한 장르라고 생각해서 자신이 없어서 기피했다"고 밝혔다.이어 그는 "'오매진' 대본을 봤을 때 너무나 많은 것들이 대본에 녹아져있고, 내가 가지고 있는 것을 통해서 이 캐릭터를 다채롭게 만들 수 있겠다는 생각을 하게 됐다"고 덧붙였다.재벌 캐릭터를 위해 외적인 노력도 했다. 김범은 금발 머리 색에 대해 "몇년 동안 아껴 놓은 색깔이다. 모카 골드라는, 부자를 상징하는 색깔이다. 염색약 3~4개를 몇가지 섞어 가며 오랫동안 테스트 했다. 동양인에게는 없는 머리색을 표현하고 싶었다"며 "부자들의 여유나 제스처가 느껴질 수 있는 옷을 입기 위해서도 노력했다"고 밝혔다.'SBS의 아들'이라는 수식어에 대해 안효섭은 "매번 부끄럽다"면서도 "좋은 대본을 보면 항상 SBS더라. 부담감을 가진다고 달라지는 건 없으니까"라며 작품에 대한 자신감을 내비쳤다.'오늘도 매진했습니다'는 오는 22일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr