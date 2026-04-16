'오매진' 제작발표회에 참석한 안효섭 / 사진제공=SBS

배우 안효섭이 SBS 흥행 불패에 대한 부담감에 대해 말했다.15일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(이하 '오매진') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 안종연 감독과 배우 안효섭, 채원빈, 김범이 참석했다.'오매진'은 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디물이다.안효섭은 '로코킹'으로 불린다는 것에 "저는 믿지 않는다. 잘 모르겠다"며 "대본대로 열심히 했을 뿐"이라고 쑥쓰러워했다. 첫 로코에 도전하는 채원빈, 김범에게 어떤 조언을 해줬냐는 질문에 얀효섭은 "조언을 하기 보다 로맨스, 코믹이 있다 보니 밸런스를 잘 맞춰야 했다. 감독님과 이야기를 많이 나눴다"고 밝혔다.최고 시청률 27%를 돌파했던 '낭만닥터 김사부' 부터 '홍천기', '사내 맞선'까지 SBS에서 연타 흥행을 기록했던 안효섭은 'SBS의 아들'이라는 수식어에 대해 "매번 부끄럽다. 좋은 대본을 보면 항상 SBS더라. 부담감을 가진다고 달라지는 건 없으니까, 현재에 집중하고 싶다"고 말했다.'오늘도 매진했습니다'는 오는 22일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr