배우 문채원이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 문채원이 오는 6월 결혼을 앞둔 심경을 직접 전했다. / 사진=문채원 SNS

배우 문채원의 결혼 발표 이후 제기된 혼전임신설이 사실이 아닌 것으로 확인됐다.소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 15일 혼전임신 의혹과 관련해 "아니다"라고 선을 그었다. 앞서 문채원이 오는 6월 결혼을 깜짝 발표하자, 일부에서는 결혼 시점과 관련해 여러 추측이 이어진 바 있다.같은 날 소속사는 공식입장을 통해 "문채원 씨가 소중한 인연을 만나 6월 결혼을 앞두고 있다" 며 "예비 신랑은 비연예인이며, 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 초대해 비공개로 진행될 예정"이라고 밝혔다.문채원 역시 SNS를 통해 자필 편지를 공개하고 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다"며 "앞으로 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다"고 전했다.결혼 발표 시점이 예식 두 달 전으로 비교적 이른 편이었던 만큼 각종 추측이 뒤따랐지만, 소속사가 이를 공식 부인하면서 관련 의혹은 일단락되는 분위기다.한편 문채원은 2007년 달려라! 고등어로 데뷔해 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', '굿 닥터', '악의 꽃', '법쩐' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr