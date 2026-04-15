'오매진' 제작발표회에 참석한 안효섭 / 사진제공=SBS

배우 안효섭이 사자보이즈 이후 농부로 돌아오는 소감을 밝혔다.15일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(이하 '오매진') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 안종연 감독과 배우 안효섭, 채원빈, 김범이 참석했다.'오매진'은 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디물이다.안효십이 연기하는 매튜 리는 농사부터 원료 개발, 경영까지 겸업하고 있는 덕풍마을의 쓰리잡 청년 농부로, 메추리라는 별명으로 불리는 인물이다. 안효섭은 '오매진'을 선택한 이유에 대해 "감정 소모가 많은 작품들을 하고, 인생의 방향성에 대해 고민이 많던 시기에 '오매진' 대본을 읽고 힐링을 많이 받았다"며 "특별한 악인도, 대단한 일도 없는데 편안했다"고 밝혔다.글로벌 흥행작 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 이후 '오매진'으로 돌아오는 안효섭. 사자보이즈를 끝낸 뒤 '오매진' 캐릭터를 위해 어떤 노력을 했는지 묻자 안효섭은 "사자보이즈 탈퇴한 적 없다"고 강조하며 "'오매진' 촬영 전에 '케데헌' 녹음을 다 했기 때문에 '오매진'에만 집중할 수 있었다. 농부의 삶을 경험해야 했기 때문에 경운기를 운전해야 했다. 열심히 연습했다. 경운기가 제 911이고 우라칸이었다"며 웃었다.'오늘도 매진했습니다'는 오는 22일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr