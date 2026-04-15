배우 문채원이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 문채원이 오는 6월 결혼을 앞둔 심경을 직접 전했다. / 사진=문채원 SNS

배우 문채원이 오는 6월 결혼을 앞둔 심경을 직접 전했다.문채원은 15일 자신의 SNS를 통해 자필 편지를 공개하며 "다가오는 6월에 결혼하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들께 직접 소식을 전하고 싶었다"며 팬들을 향한 진심을 드러냈다.이어 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다"고 결혼을 앞둔 복합적인 감정을 털어놨다. 특히 결혼 이후에도 활동을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다. 문채원은 "앞으로 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다"고 전했다.끝으로 그는 "많이 웃고 행복한 날들이 여러분께 펼쳐지기를 기도한다. 따뜻한 봄날, 많이 행복하시길 바란다. 늘 감사하다"고 덧붙이며 글을 마무리했다.앞서 같은 날 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 "문채원이 소중한 인연을 만나 오는 6월 결혼을 앞두고 있다"고 공식 발표했다. 예비 신랑은 비연예인이며, 결혼식은 양가 가족을 배려해 비공개로 진행될 예정이다.한편 문채원은 2007년 달려라! 고등어로 데뷔해 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', '굿 닥터', '악의 꽃' 등 다양한 작품을 통해 꾸준한 연기 활동을 이어왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr