래퍼 우원재가 새 앨범 타이틀 곡 뮤직비디오에서 래퍼 비비와 만났다. 사진제공= 두오버엔터테인먼트

래퍼 우원재가 새 앨범 타이틀 곡 뮤직비디오에서 래퍼 비비와 만났다.우원재는 지난 14일 오후 새 EP 'mp3' 발매와 더불어 타이틀곡 '싸가지 (Feat. 비비 (BIBI))'의 뮤직비디오를 공개했다.공개된 뮤직비디오에는 생활감이 묻어나는 일상적인 공간을 배경으로 우원재와 비비가 교차되어 등장해 몰입감을 더한다. 이들은 무심한 표정과 담담하게 읊조리는 듯한 래핑으로 곡에 담긴 메시지를 직관적으로 그려내며 강렬한 인상을 남겼다.특히 앰비규어스댄스컴퍼니를 이끄는 김보람 안무가가 이번 뮤직비디오에 출연해 눈길을 끈다. 김보람 안무가는 앞서 한국관광공사 홍보영상 '범 내려온다'를 통해 전 세계적으로 주목받았을 뿐만 아니라, 영국 밴드 콜드플레이의 뮤직비디오에도 출연하며 꾸준하게 글로벌 행보를 이어가고 있다.'싸가지 (Feat. 비비 (BIBI))' 뮤직비디오에서는 김보람 안무가의 퍼포먼스가 미니멀한 음악과 대비를 이루며 보는 재미를 더했다. 곡의 무드와 상반된 크고 빠른 동작에서 오는 의도적인 부조화가 독특한 매력을 배가하며 감각적이고 독창성이 돋보이는 영상으로 탄생했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr