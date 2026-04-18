tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

위하준이 드라마 '세이렌'에서 차우석 역할로 열연을 펼치고 있다./사진=tvN

위하준이 드라마 '세이렌'에서 차우석 역할로 열연을 펼치고 있다./사진=tvN

tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

"디저트를 무척 좋아합니다. 케이크를 가장 좋아하고 버터떡도 먹어봤는데 맛있더라고요(웃음). '두쫀쿠' 맛집에 구매가 가능한지 DM을 보내고 예약해서 직접 사러 간 적도 많아요. 구매 후 현장에 가져가서 스태프에게 나눠줍니다."최근 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑하면 죽게 된다는 설정 아래, 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 집요하게 파헤치며 전개되는 치명적인 로맨스 스릴러다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 섬세하게 그려내며 안정적인 호평을 얻었다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 지내다 연예인의 꿈을 이루기 위해 상경했다고 알려졌다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고 '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 최근 OTT 작품 중심으로 활동해온 그는 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀해 시청자들과 다시 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서의 활약이 두드러졌다. 그만큼 강렬한 이미지가 대중에게 자연스럽게 각인됐다. 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스 장르에 대한 욕심을 고백하며 실제로 다정한 면이 많다고 어필했고, 침착하고 겸손한 태도로 다양한 이야기를 풀어냈다.위하준은 '세이렌' 작품을 하면서 많은 변화를 겪었다고 말했다. 그는 "대본 준비뿐 아니라 '이번 현장에서 모든 스태프 이름을 다 외우고 다니겠다'는 마음가짐으로 임했다. 시작 자체가 달랐다"고 밝혔다.어떤 계기가 있었냐는 질문에 위하준은 "처음으로 작품 전 내 시간을 가졌다. '졸업'이 끝나고 '오징어 게임' 시즌2, 3 촬영이 이어지면서 6개월 단위로 빠르게 작품이 나왔다. 그 외에도 이것저것 공개된 콘텐츠가 있다 보니 사람들은 내가 쉰 줄 잘 모르더라"라고 말했다. 이어 "작품 기준으로는 딱 1년 정도 쉬었다. 그전까지 5~6년 동안 작은 작품부터 계속 겹치며 쉬지 않고 활동했다"고 설명했다. 위하준은 비교적 여유 있는 준비 기간을 거치며 자신을 돌아보고 점검할 수 있었다는 점을 강조했다.앞서 박민영이 한 예능 방송에 출연해 키스신 촬영 전 위하준이 섀도복싱을 연습하는 모습을 보고 당황했다는 에피소드를 전했다. 박민영뿐 아니라 앞서 '최악의 악'의 임세미, '졸업'의 정려원 역시 위하준의 섀도복싱을 언급했다고 알려졌다. 촬영장에서 섀도복싱을 하는 이유에 관해 위하준은 "텐션을 끌어올리기 위해서였다. 원래 텐션이 낮은 편이라 말이 없으면 차갑다는 오해를 많이 받았고, 현장 분위기가 싸해지는 걸 느끼기도 했다"고 밝혔다.그는 "현장에서 밝은 사람이 되고 싶고 좋은 에너지를 전하고 싶었다. 나만의 효과적인 방법을 찾다가, 제자리에서라도 몸을 움직이며 텐션을 끌어올리는 습관을 들이게 됐다. 그렇게 하면 자연스럽게 분위기가 풀리는 것 같아서 계속 이어가고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.위하준은 예능 출연에도 욕심이 있을까. 그는 "예전부터 제안은 많이 들어온 걸로 알고 있다. 유튜브처럼 편하게 대화하면서 웃고 떠드는 건 편해서 좋은데, TV 프로그램은 아직 용기가 없다고 생각해왔다"고 털어놨다. 이어 "그런데 최근엔 생각이 조금 바뀌었다. 밝고 인간적인 모습을 작품에도 녹여내고 싶은데, 홍보 예능만으로는 한계가 있는 것 같더라. 그래서 고정 예능을 해야 하나 고민 중이다"라고 말하며 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr