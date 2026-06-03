서경덕, 송혜교 / 사진 = 서경덕 SNS

배우 송혜교가 서경덕 성신여대 교수와 함께 한국 역사 알리기에 나섰다.2일 서경덕 교수는 자신의 SNS에 "6월 호국보훈의 달이 시작됐다"는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 크림색 셔츠를 입은 송혜교와 서 교수의 훈훈한 투샷이 담겼다.서 교수는 지난해 사이판 및 티니안에 이어 올해 6월에는 미국 워싱턴 지역의 대한민국 역사 안내서를 제작하고 있다고 설명했다. 그는 "지금까지 해외 도시별 대한민국 역사 안내서는 뉴욕, 파리, 도쿄, 멕시코 시티 등 전 세계 주요 11개 도시에 기증을 해왔다"며 "특히 많은 관광객들이 안내서를 가지고 역사 탐방을 잘 했다는 연락을 꾸준히 주시고 있다"고 전했다.그러면서 서 교수는 진행 중인 프로젝트에 대해 "지금은 디자인까지 다 완성된 상황이라 6월 내 기증처에 기증하고 같은 내용을 온라인 상에 공개해 더 많은 관광객들이 활용할 수 있도록 조치를 취할 계획"이라고 덧붙였다.해당 소식을 접한 팬들은 "역시 갓혜교", "작품 촬영하느라 바쁠 텐데 진짜 멋지다" 등 그의 꾸준한 선행에 찬사를 보냈다.앞서, 송혜교는 서 교수와 함께 지난 15년 간 전 세계 곳곳에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증해온 바 있다. 송혜교는 올해도 어김없이 역사 안내서 제작에 참여한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr