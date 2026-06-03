옥순이 순자에게 거듭 메시지를 보냈지만, 답변을 받지 못한 모습. / 사진=31기 옥순 SNS

사진=31기 옥순 SNS

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'나는 솔로' 31기 출연자 옥순이 방송 이후 불거진 논란에 사실관계를 해명했다.3일 옥순은 자신의 인스타그램에 "31기 방송과 관련된 일로 많은 분들께 불편을 끼친 점 진심으로 사과드린다"라며 장문의 글을 게재했다.옥순은 "제가 의도했던 바와 관계없이 제 행동과 말이 누군가에게 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 고개를 숙였다.그러면서 옥순은 "많은 분들께서 궁금해하시고 의견을 주신 부분에 대해 사실관계를 설명드리고자 한다"며 31기 순자에게 보낸 DM(다이렉트 메시지)과 단체 대화방 캡처본을 공개했다.공개된 메시지들에 따르면, 31기 여성 출연자들의 대화방은 지난 1월 27일에 개설됐다. 초기에는 별다른 갈등 없이 유지됐지만, 4월 1일 첫 방송 이후 4월 6일 순자가 메시지 방을 퇴장했다.이를 인지한 옥순은 동료 출연자들에게 "다시 초대해"라고 이야기했다. 이후 옥순은 지난 4월 29일 순자에게 "잘 지내고 있냐"며 개인 메시지를 보냈다.옥순은 "기분 나쁘게 한 행동이 있었다면 진심으로 미안하다. 난 진짜 몰랐다"며 "그 안에서 언니랑 얘기할 기회도 갈수록 없었고, 나와서는 내 연애도 욕 먹고 있어서 사실 아예 신경을 안 썼다"고 말했다. 그러나 순자는 해당 메시지를 읽기만 했을 뿐 답장은 하지 않았다.이후 상황에 대해 옥순은 "저는 지속적으로 사과의 마음을 전달하고자 노력했지만 답변을 받지 못한 상황이었고, 이후 라이브 방송 현장에서 뵙게 돼 다시 사과를 드리려 다가갔다"고 설명했다.옥순은 "하지만 당시에 말을 나누기 어려운 상황이라고 판단해 더 이상 이야기를 이어가지 않았고, 라이브 방송이 끝난 직후 다시 연락을 통해 사과의 뜻을 전했다"고 덧붙였다.앞서 옥순은 '나는 솔로' 31기 방송 당시 '뒷담화 논란'의 중심에 섰다. 영숙, 정희와 함께 순자를 둘러싼 묘한 기류의 대화를 나누는 일명 '걸스토크' 장면이 전파를 탔기 때문이다. 설상가상 순자가 최근 진행된 라이브 방송에서 해당 단체방에 대한 불쾌감을 직접 토로해 논란이 재점화됐다.한편 옥순은 "이번 일을 통해 부족했던 부분을 돌아보고 있다"며 "앞으로는 더 신중하게 행동하겠다. 다시 한번 저의 말에 상처를 받으셨을 순자님과 시청에 불편을 느끼셨을 시청자분들께 진심으로 죄송하다"고 재차 사과했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr