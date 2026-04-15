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배우 문채원이 오는 6월 결혼한다.소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 15일 공식입장을 통해 "문채원 씨가 소중한 인연을 만나 6월 결혼을 앞두고 있다"고 밝혔다. 예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다.소속사는 "양가 가족들을 배려해 구체적인 사항은 공개하기 어렵다"며 "문채원 씨의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 부탁드린다"고 전했다.앞서 보도에 따르면 문채원은 예비 신랑과 짧지 않은 교제 기간을 이어온 끝에 결혼을 결심했으며, 최근 날짜를 확정하고 지인들에게 소식을 전한 것으로 알려졌다.한편 문채원은 2007년 달려라 고등어로 데뷔해 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', '세상 어디에도 없는 착한남자', '굿 닥터', '악의 꽃', '법쩐' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다. 최근에는 영화 '하트맨'으로 관객을 만났다.안녕하세요,블리츠웨이엔터테인먼트입니다.문채원 씨가 소중한 인연을 만나, 오는 6월 결혼을 앞두고 있습니다.예비 배우자는 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들을 모시고 비공개로 진행될 예정입니다.양가 가족들을 배려해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.문채원 씨의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 보내주시면 감사하겠습니다.감사합니다.블리츠웨이엔터테인먼트 드림김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr