박상영 작가가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

쿠팡플레이 예능 이 MZ 세대를 사로잡은 베스트셀러 작가 박상영의 출연을 알리는 7화 예고편을 공개했다 / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 예능 이 MZ 세대를 사로잡은 베스트셀러 작가 박상영의 출연을 알리는 7화 예고편을 공개했다 / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'이 한국에서 퀴어 문학을 주류로 끌어올렸다는 평을 듣는 베스트셀러 작가 박상영의 출연을 알리는 7화 예고편을 공개했다.'강호동네서점'은 목소리는 크지만 마음은 여린 INFP 책방 사장님 '호크라테스'(강호동)가 책방을 찾아 온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼.공개된 예고편에서는 솔직함과 위트를 장착한 MZ 대표 작가 박상영의 거침없는 입담으로 서점을 뒤흔든다. 정중한 인사와 함께 화려한 수상 이력을 막힘없이 읊으며 등장한 그는, 베스트셀러 [대도시의 사랑법]의 인기 비결에 대해 "잘 써서 그런가 봐요"라는 자신감을 내비쳐 시작부터 서점을 웃음바다로 만든다.박상영의 재치 있는 화법은 '호크라테스'와 만나며 시너지를 폭발시킬 예정이다. "관상에는 책이 없다" 는 '호크라테스'의 돌직구에 "얼굴에 문자가 없긴 해요"라며 망설임 없이 받아치고, 남다른 공복 철학부터 씨름 선수를 권유 받았던 뜻밖의 과거까지 공개하며, 강호동의 새로운 '애착 동생' 탄생을 예고한다.'아이돌 덕질 20년 차'다운 내공은 이번 회차의 웃음 필살기가 될 전망이다. 박상영은 화제의 '앙탈 챌린지'를 직접 시범 보이며 섬세한 문체 뒤에 숨겨진 잔망스러운 매력을 대방출한다. 이에 "예능 안 하고 어떻게 살았냐" 는 '호크라테스'의 감탄 섞인 질문에 "다섯 개나 했다"며 시원하게 응수하는 모습은 지금껏 서점에서 본 적 없는 역대급 텐션을 기대하게 한다.'강호동네서점' 은 매주 금요일 오후 4시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr