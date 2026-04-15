비트박서 윙이 GD, 박보검과 인연을 밝혔다./사진제공=MBC

비트박서 윙이 GD, 박보검과 인연을 밝혔다./사진제공=MBC

비트박서 윙이 압도적인 실력으로 만들어낸 글로벌 화제성과 함께 달라진 근황을 공개한다. 비트박스 영상 하나로 4500만 뷰를 기록하며 주목받은 그는 전 국민의 ‘도파민’을 돌게 한 화제의 주인공으로, 현장에서 즉석 퍼포먼스를 선보이며 모두를 놀라게 한다. 여기에 톱스타 GD의 남자로 선택받은 비하인드 스토리와 배우 박보검과의 특별한 인연을 공개한다.15일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 ‘오 마이 GOD’ 특집으로 꾸며진다.윙은 '도파민(Dopamine)' 곡 공개 이후 공연계와 광고계를 싹쓸이하는 근황을 공개한다. 해당 곡은 비트박스만으로 리듬과 사운드를 완성했고, 강한 중독성과 에너지로 화제를 모으며 많은 이들의 관심을 끌었다.톱스타 GD의 ‘원픽’으로 낙점되어 월드투어 일정을 함께 소화한 역대급 비하인드를 풀어낸다. 'GD의 남자'로 불리게 된 배경과 함께 비트박스로 현장을 압도했던 순간들이 언급될 예정이라 기대를 더한다.이어 군 복무 시절 ‘비트박스 병’으로 활동했던 경험을 공개한다. 다양한 무대 경험과 함께 박보검과 군 복무 시절 예상치 못한 공간에서 마주했던 에피소드까지 공개한다.스튜디오에서는 직접 비트박스 라이브를 선보이며 현장 분위기를 단숨에 끌어올린다. 즉석에서 펼쳐진 퍼포먼스에 모두가 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.비트박스 하나로 전 세계의 관심을 모은 윙의 이야기와 무대는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr