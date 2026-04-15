사진제공= 스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)가 데뷔 6주년을 기념하는 다채로운 행사를 마쳤다.지난 14일 데뷔 6주년을 맞이한 크래비티는 공식 SNS를 통해 하루 동안 다양한 축하 콘텐츠를 순차적으로 게시했다.먼저 크래비티는 당일 자정 멤버들의 일상을 담은 축전 이미지를 공개하며 기념일의 시작을 알렸다. 이어 익명으로 멤버들에게 마음을 전하는 'CRVT 비밀편지함'을 통해 그간의 추억과 진심을 공유했다. 이와 함께 공개된 비하인드 사진들은 지난 활동들을 되짚어보며 팬들과 함께한 시간을 상기시켰다.특히 오는 29일 발매 예정인 미니 8집 '리디파인(ReDeFINE)'의 수록곡이자 팬송인 '봄날의 우리(Spring, with You)' 스페셜 비디오가 깜짝 공개돼 관심을 모았다. 해당 영상에는 지난 6년간의 활동 모습이 담겼으며, 멤버 원진과 앨런이 직접 작사에 참여해 팬들을 향한 진심을 표현했다. 6주년이라는 시점에 맞춰 선공개된 이번 곡은 신보에 대한 기대감을 높이는 계기가 됐다.이어 공개된 6주년 콘셉트 포토 'A time to revisit our memories'에서는 멤버들의 여유로운 일상이 포착됐다. 멤버들은 앞서 공개된 이미지와 연결되는 분위기 속에서 환한 미소와 장난기 어린 모습을 선보이며 특유의 유대감을 드러냈다.마지막으로 공개된 매거진 인터뷰에는 멤버들의 진솔한 목소리가 담겼다. 이들은 지난 6년간 가장 기억에 남는 순간과 변화된 점, 개인적인 일상과 향후 도전하고 싶은 목표 등에 대해 상세히 밝혔다. 이를 통해 팀의 성장 과정과 음악에 대한 열정을 다시 한번 확인시켰다.크래비티는 오는 29일 미니 8집 '리디파인'을 발매하고 활동을 재개한다. 이번 앨범은 현재의 위치를 재정의하고 앞으로 나아갈 방향성을 제시하는 음반이 될 전망이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr