배우 황신혜와 딸 이진이. / 사진=텐아시아DB

'황신혜의 같이 삽시다' 출연자들이 골절상을 입은 황신혜를 케어했다. / 사진제공=KBS

'황신혜의 같이 삽시다' 배우 황신혜가 27살 딸인 배우 겸 모델 이진이의 애정신에 대한 생각을 털어놨다.15일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 '신혜 데이'가 펼쳐진다.발에 골절상을 입어 울적한 황신혜를 위해 장윤정과 정가은은 특별한 '힐링 데이'를 준비한다. 두 동생은 언니를 위한 휠체어도 마련해둔다.첫 번째 힐링 코스는 동·서양 식물을 한곳에서 볼 수 있는 온실 식물원 나들이였다. 두 번째 힐링 코스는 레일바이크였다. 동생들은 다친 황신혜를 대신해 열심히 페달을 밟아 훈훈함을 자아냈다.마지막 힐링 코스는 영양 가득한 봄철 보양식이었다. 제철 주꾸미, 키조개, 더덕 등 싱싱한 식재료로 요리하던 중, 애정 장면을 둘러싼 솔직한 연애 토크가 이어진다.정가은은 과거 연인이 키스신을 찍었을 때 질투를 느꼈던 경험을 털어놓는다. 황신혜 역시 연인을 배려해 애정 장면을 숨기려 했던 일화를 전한다. 이어 황신혜에게 딸이자 배우인 이진이의 애정 장면 허용 여부를 묻자, "개연성이 있는 장면이라면 직접 설득까지 할 수 있다"고 밝혀 선배 연기자로서의 면모를 보인다.동생들이 준비한 '신혜 데이'는 15일 저녁 7시 40분 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr