방송인 서장훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

JTBC가 이효리, 서장훈이 연애 멘토로 활약하는 새 예능 프로그램 ‘연애전쟁’을 선보인다. / 사진=JTBC 신규 예능 '연애전쟁'

JTBC가 이효리, 서장훈이 연애 멘토로 활약하는 새 예능 프로그램 ‘연애전쟁’을 선보인다. / 사진=JTBC 신규 예능 '연애전쟁'

2012년 이혼한 방송인 서장훈이 이효리와 함께 JTBC 새 예능 프로그램 '연애전쟁'을 선보인다.'연애전쟁'은 연애 과정에서 벌어지는 전쟁 같은 사랑과 갈등을 담아낸 제목으로, 이별을 고민하는 커플들의 마지막 싸움을 이효리와 서장훈이 대신 협상해 결판을 내주는 프로그램이다.올해 상반기 방송을 앞두고 MC 서장훈의 비주얼이 돋보이는 티저가 공개돼 눈길을 사로잡는다. 긴 머리를 곱게 늘어뜨리고 꽃분홍 리본 헤어핀을 단 서장훈이 등장, 커플 싸움 단골 상황을 재연해 웃음을 자아낸다.팩트폭격 입담러 이효리와 서장훈이 멘토로 출격해 방송 전부터 화제를 모으고 있는 '연애전쟁'은 결혼을 앞두고 위기를 맞은 커플, 이별과 재회를 반복하는 커플 등 누구나 공감할 수 있는 사연부터, 쉽게 이해하기 어려운 독특한 연애 고민까지 가리지 않고 다루는 프로그램이다.풀리지 않는 갈등 속에서 "누가 맞는지", "이 관계를 계속 이어가도 되는지"를 두 MC가 각자의 시선으로 분석하며 깊이 있는 이야기를 풀어낼 예정. 현재 참가 커플을 모집 중이며, 자세한 신청 방식은 JTBC 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr