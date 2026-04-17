배우 오윤아가 영화 를 통해 약 5년 만에 스크린에 복귀한 소감을 밝혔다./사진제공=㈜제이앤씨미디어그룹

배우 오윤아가 영화 를 통해 약 5년 만에 스크린에 복귀한 소감을 밝혔다./사진제공=㈜제이앤씨미디어그룹

배우 오윤아가 영화 를 통해 약 5년 만에 스크린에 복귀한 소감을 밝혔다./사진제공=㈜제이앤씨미디어그룹

배우 오윤아(45)가 영화 <미스매치>를 통해 기억을 잃은 '봉수'의 아내 '반성혜'역을 맡으며 약 5년 만에 스크린에 복귀한 소감을 밝혔다. 그는 2007년 결혼했고 2015년 파경 소식을 전했다.영화 '미스매치'는 갑작스러운 사고로 기억을 잃은 한 남자가 뒤바뀐 관계 속에서 가족을 다시 이해해 가는 과정을 그린 대환장 가족 코믹극이다. 극 중 반성혜는 주인공 봉수의 아내였지만, 기억의 오작동으로 인해 '딸'이라는 전혀 다른 위치에 놓이게 되는 인물로, 작품의 핵심적인 감정선을 이끈다. 2021년, 영화 <방법: 재차의>를 통해 언론의 주목을 받는 주도면밀하고 냉정한 여성 기업인 '변미영'역을 통해 사건의 키를 쥔 인물을 연기했던 오윤아는 이번 <미스매치>를 통해 약 5년 만에 스크린으로 돌아오게 되었다.오윤아는 기자간담회를 통해 "오랜만의 영화라 설렘과 부담이 동시에 컸다"며 "그런데도 다시 연기를 하고 싶다는 마음이 가장 크게 작용했던 작품"이라고 복귀 소감을 밝혔다. 이어 "관객들과 다시 만날 수 있다는 기대감이 컸고, 그만큼 더 진심을 담아 연기하려고 했다"고 덧붙였다. 특히 반성혜라는 캐릭터에 대해서는 깊은 고민이 있었다고 털어놨다. 그는 "아내였다가 딸이 되는 설정 자체가 낯설고 쉽지 않았다"며 "이 관계가 관객들에게 얼마나 설득력 있게 전달될 수 있을지 고민을 많이 했다"고 말했다.이어 "단순히 설정에 기대기보다는 감정적으로 이해될 수 있도록 현실적인 부분을 살리려고 노력했다"고 설명했다. 이 과정에서 상대 배우인 오대환과의 호흡이 큰 힘이 됐다고 강조했다. 오윤아는 "오대환 배우가 리액션을 굉장히 잘 받아줘서 자연스럽게 감정을 이어갈 수 있었다"며 "현장에서의 호흡이 좋아서 관계의 변화도 무리 없이 표현할 수 있었다"고 밝혔다.극 중 반성혜는 단순히 코믹한 상황에 놓인 인물이 아니라, 가족 안에서의 역할과 감정의 변화를 섬세하게 보여주는 캐릭터다. 오윤아는 "가족이라는 관계 안에는 말로 설명하기 어려운 복잡한 감정들이 많다"며 "그중에서도 '부끄러움'이나 '거리감' 같은 감정들이 이 인물을 이해하는 데 중요한 포인트라고 생각했다"고 말했다. 또한 그는 "현실적인 아내의 모습은 실제 삶에서 느껴온 책임감과 감정들을 바탕으로 표현했다"며 "그래서 더 공감할 수 있는 캐릭터가 되기를 바랐다"고 전했다. 오윤아는 마지막으로 "완벽하지 않더라도 따뜻한 시선으로 봐주셨으면 좋겠다"며 "가족과 함께 편안하게 볼 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들에게 메시지를 전했다.오윤아의 스크린 복귀작으로 관심 받는 <미스매치>는 오는 4월 23일 개봉해 관객들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr