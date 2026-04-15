'모자무싸'에서 황동만 역을 맡은 배우 구교환 / 사진제공=나무엑터스

'모자무싸'에서 황동만 역을 맡은 배우 구교환 / 사진제공=나무엑터스

배우 구교환이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 20년째 감독 데뷔를 꿈꾸는 황동만 역을 맡았다.오는 18일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 그린다. 현대인의 보편적 감정인 불안을 키워드로, 무가치함이라는 적신호에 멈춰 선 이들에게 인생의 초록불을 켜줄 드라마가 될 것으로 기대를 모은다.구교환은 '모자무싸'에서 20년째 영화감독 데뷔를 꿈꾸는 황동만을 연기한다. 동만은 잘나가는 영화계 친구들 사이에서 스스로 느끼는 무가치함을 감추기 위해 끊임없이 내면의 사투를 벌이는 인물이다.이 가운데 구교환의 '모자무싸' 포스터 비하인드 컷이 공개됐다. 쌓여 있는 시나리오와 책, 손때 묻은 캠코더와 낡은 장비들 속 동만의 모습은 감독 데뷔를 향한 집념과 노력의 시간을 보여준다. 그뿐만 아니라 얼굴에 난 상처에도 아랑곳하지 않는, 흔들림 없는 강한 눈빛은 20년 동안 내면에서 끊임없이 이어온 치열함을 짐작게 한다.'모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr