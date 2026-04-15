아일릿 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿이 미국 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards) 수상 후보로 선정됐다.지난 14일(현지 시각) 발표된 '2026 아메리칸 뮤직 어워드' 후보 명단에 따르면, 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 '베스트 여자 K-팝 아티스트'(Best Female K-Pop Artist) 부문에 이름을 올렸다. 올해 해당 부문 후보 중 5세대 걸그룹으로는 아일릿이 유일하다.1974년 시작된 '아메리칸 뮤직 어워드'는 한 해 동안 영향력을 발휘한 아티스트를 가리는 행사다. '그래미 어워드', '빌보드 뮤직 어워드'와 함께 미국의 3대 음악 시상식으로 분류된다. 수상 후보는 스트리밍 수치와 음반 및 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 투어 성적 등을 합산해 결정된다.아일릿은 그간 북미 시장에서 꾸준히 성과를 기록했다. 2024년 발매한 미니 1집 'SUPER REAL ME'와 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'에 이어 지난해 공개한 미니 3집 'bomb'까지 미국 '빌보드 200' 차트에 3회 연속 진입시켰다. 데뷔곡 'Magnetic'은 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 91위를 기록했으며, 싱글 1집 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE'는 빌보드 '버블링 언더 핫 100' 7위에 올랐다. 해당 곡들은 전 세계 숏폼 플랫폼에서도 주목받으며 젊은 층의 트렌드를 주도했다.해외 음악 시상식에서의 존재감도 확인됐다. 이들은 앞서 미국 '2025 아이하트라디오 뮤직 어워드'에서 'K-팝 최고의 신인' 부문을 수상했다. 또한 '2024 빌보드 뮤직 어워드'와 '2024 MTV 유럽 뮤직 어워드' 등 주요 시상식 후보에 포함되기도 했다. 일본 첫 오리지널 곡 'Almond Chocolate'은 '제67회 일본 레코드 대상'에서 해외 아티스트 작품 중 유일하게 '우수작품상'을 받았다.올해 시상식은 오는 5월 25일 오후 5시 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린다. 행사 내용은 CBS와 파라마운트 플러스를 통해 생중계될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr