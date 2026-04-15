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[사진 = MBN ‘2026 한일가왕전’ 방송 화면 캡처]

가수 홍지윤이 100초 안에 임팩트 있는 무대를 선보였다.홍지윤은 지난 14일 첫 방송된 MBN ‘2026 한일가왕전’에 출연해 남진의 ‘내 영혼의 히로인’ 무대를 펼쳤다.홍지윤은 3연패를 노리는 대한민국 ‘현역가왕3’ TOP7 멤버로 자신 있게 출사표를 던졌다. 상견례를 앞두고 강한 눈빛으로 기선을 제압해 웃음을 선사했고, 일본 국가대표 TOP7이 한 명씩 등장하자 크게 반기며 유창한 일본어로 인터뷰를 진행하는 등 존재감을 드러냈다.본격적인 대결에 앞선 탐색전 ‘100초 戰’에서 홍지윤은 “오히려 많이 안 보여주는 게 좋지 않을까”라며 전략적인 모습을 보였다. 탐색전 MVP에게는 갈라쇼 완곡 무대가 걸려 있는 만큼 홍지윤 역시 전의를 다졌고 “상대 국가의 노래를 들으니 마음이 따뜻해졌다. 그러나 경연인 만큼 확실하게 이길 수 있도록 최선을 다해 노래 하겠다”고 각오를 보였다.홍지윤은 남진의 ‘내 영혼의 히로인’ 무대를 선보였다. 이룰 수 없는 사랑에 대한 애틋한 노래를 홍지윤 특유의 깊은 목소리와 꺾기 창법으로 소화하며 감동을 선사했다. 홍지윤의 무대에 일본 대표 가수들은 “국악이 들어간 꺾기를 좋아하는데 한 편의 영화를 보는 느낌이었다. 역시 히로인이다”, “노래를 잘하는 건 잘 알고 있었는데 깊은 맛이 있다. 최고의 무대였다”고 칭찬했다.홍지윤은 일본 대표 가수들에 대한 리스펙트를 보이며 선의의 경쟁을 예고했다. 일본 대표 가수들의 무대를 냉정하게 평가하면서도 시모키타 히나가 에일리의 ‘보여줄게’ 무대를 펼치자 “한국어로 노래를 준비해서 너무 감동했다. 춤추면서도 음정이 하나도 흔들리지 않아 대단했다”라고 칭찬했고, 아즈마 아키의 ‘모란동백’을 들은 뒤에는 “목소리가 너무 깨끗하고 아름다워서 노래를 들을 때마다 회개하는 마음이 든다” 등의 정성 어린 소감을 전했다.한편 홍지윤이 출연하는 MBN ‘2026 한일가왕전’은 매주 화요일 밤 9시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr