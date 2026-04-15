배우 전여빈이 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 한국장애인재단의 위기 장애인 가정 지원 캠페인에 재능기부로 참여한다./사진제공=한국장애인재단

배우 전여빈이 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 한국장애인재단의 위기 장애인 가정 지원 캠페인에 재능기부로 참여한다.이번 캠페인은 경제적 어려움으로 인해 재활치료를 중단할 위기에 처한 장애 아동의 치료비를 지원하고자 기획됐다.전여빈은 "장애인의 날을 맞아 뜻깊은 캠페인에 함께하게 되어 감사하다"며 "재활치료는 단기간에 끝나는 것이 아니라 지속적인 지원이 뒷받침되어야 하는 만큼, 장애 아이들이 건강하게 자라날 수 있도록 많은 분이 따뜻한 마음을 보태주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.이번 캠페인은 4월 15일부터 네이버 해피빈을 통해 누구나 참여할 수 있으며, 참여자 중 추첨을 통해 전여빈 배우의 친필 사인이 담긴 감사 선물이 증정될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr