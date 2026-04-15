첫 데이트부터 위기에 봉착한 '나는 SOLO" 31기 / 사진제공=SBS Plus·ENA

첫 데이트부터 위기에 봉착한 '나는 SOLO" 31기 / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 31기가 첫 데이트부터 위기에 봉착한다.15일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 첫 데이트를 통해 본격적인 상대 탐색에 나선 31기 솔로남녀의 모습이 공개된다.이날 한 솔로남녀는 1:1 데이트 매칭이 되어 한 식당으로 향한다. 그러나 두 사람은 매칭 직후부터 어색한 분위기를 풍긴다. 실제로 해당 솔로남은 제작진과의 인터뷰에서 "사실 부담스러웠다. 일곱 여자 중에 제일 제 스타일이 아니셔서"라고 고백한다. 기대와는 다른 결과에 당황한 솔로남의 모습에 MC 데프콘은 "결이 좀 안 맞아 보이긴 하는데, 막상 데이트하면 또 달라질 수 있다"며 두 사람을 응원한다.하지만 데프콘의 말이 무색하게, 식당에서도 어색함이 감돈다. 침묵을 깬 솔로남은 "차분한 상대를 끌어올리는 능력이 좀 부족한 편"이라고 상대와 자신의 결이 다를 수 있음을 언급한다. 그러자 솔로녀는 앞서 자기소개에서 솔로남이 언급했던 '관심 있는 세 명'에 대해 물어본다. 솔로녀는 "그때 말씀하셨던 세 분 중에서는 전 없지 않냐? 왠지 느낌상으로 그럴 것 같다"라고 솔로남의 속마음을 떠본다. 이에 솔로남은 잠시 망설이다 "노코멘트 하겠다"고 답한다.그런가 하면 또 다른 1:1 데이트에서는 극과 극 성향 차이가 나타나 위기를 맞는다. 본인에게 관심이 있었다는 말에 텐션이 오른 솔로녀가 쉴 틈 없는 질문을 쏟아내지만, 상대 솔로남이 점점 지쳐가는 모습을 보이는 것. 이에 송해나는 "지금 기 빨리고 있는 것 같다"고 중계해 웃음을 자아낸다.'나는 SOLO"는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr